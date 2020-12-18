Тельфер для котельной 

Котельные Курчатова работают в штатном режиме, обеспечивая стабильную работу городской системы отопления.

Всего в Курчатове действует четыре котельные, при этом котельная № 4 построена последней и является самой современной. В ней установлено четыре котла мощностью 2,6 Гкал/час, при этом один котёл используется в качестве резервного.

Напомним, уголь, прежде чем попасть в котёл, завозится погрузчиком внутрь здания котельной, далее перегружается в специальные ёмкости, которые высыпаются в котлы через бункер, с использованием тельфера – подвесного грузоподъёмного устройства.

Недавно КМЭП закупило дополнительный тельфер, который необходим для оперативной замены первого, в случае выхода его из строя. Система золоудаления выполнена в виде конвейера и работает в автоматическом режиме, что значительно упрощает работу персонала котельной.

Котельная № 4 имеет достаточно высокий уровень автоматизации и безопасности, а также практически исключает влияние человеческого фактора.

Ева Ким

Курчатов