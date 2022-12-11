Талантливые «жемчужинки»

Сразу два призовых места заняли ребята из Жарминского района в международном конкурсе Golden Dance.

На конкурс хореографического искусства, который проходил в Семее, съехались танцевальные коллективы из разных регионов Казахстана и других стран. Вокальные и хореографические номера конкурсантов оценивало опытное и компетентное жюри.

Ярко заявить о себе в танцевальном баттле смогли воспитанники студии танца «Жемчужины». Жюри высоко оценило их задор, отметив, что ребята зарядили их своим позитивным настроением.

Для участия в конкурсе руководитель коллектива Асель Есенаманқызы выбрала две танцевальные композиции – «Индиго» и «Ты можешь всё!», которые в итоге принесли «жемчужинкам» в двух возрастных категориях первое и второе места.

Танцевальная студия, созданная при Доме культуры посёлка Ауэзов, является местом притяжения для многих девочек и мальчиков. Талантливый педагог Асель Есенаманқызы вдохновляет маленьких артистов на новые победы.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район