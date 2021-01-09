Святки и колядки онлайн 

Как колядовали и гадали наши предки, какие пели святочные песни, как проводили крещенские вечёрки. Об этом и многом другом сняли красивый ролик участники фольклорного ансамбля «Бастеньки».

В этом году ввиду действующих противоэпидемических мер и ограничений организовать масштабные народные гуляния не удалось. Зато современные технологии пришли на помощь, и сотрудники отдела русской этнографии Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника вместе с ансамблем «Бастеньки» записали необычный видеоконцерт праздничной вечёрки с народными играми, забавами, песнями.

– Ранее мы подготовили и распространили в социальных сетях ролик, посвящённый народным традициям, связанным с празднованием Рождества Христова, – сказал председатель Восточно-Казахстанского общества славянской культуры Александр Яковлев. – Это было шикарное театрализованное представление, снятое в музее с использованием экспозиции. Мы рассказывали об истории светлого праздника, причём как о его церковном содержании, так и о народной составляющей, различных обрядах – славлении, колядовании, ряжении. В концерте приняли участие не только творческие коллективы города, но и гости из Шемонаихи – народный ансамбль «Гарусинка».

Александр Яковлев подчеркнул, что традиция празднования двенадцати рождественских дней или святок – время от Рождества Христова до крещенского сочельника, по-прежнему популярна.

– Святки – это беззаботное время шуточных ритуалов, святочных гаданий, песен и потех, – добавил Александр Яковлев. – Следование народной традиции очень важно, так сохраняется культура. Обряды, которые мы показываем, взяты не из интернета, а из материалов наших этнографических экспедиций по Восточному Казахстану. Используется местный материал, колорит, костюмы, фольклор – словом, всё, что передали нам наши предки. В частности, в этом году мы избрали в качестве центральной темы разновидности и способы святочных гаданий. Съёмки проводили также в музее и в этнодеревне, потому что часть обрядов проходила на улице. В результате получился яркий ролик, который будет интересен широкому кругу восточноказахстанцев, независимо от национальности и вероисповедания, ведь мы – единый народ. В минувшем году мы отметили 25-летие Ассамблеи народа Казахстана, в этом – готовимся к празднованию 30-летия независимости нашей страны. Чем больше будет у нас объединяющих ценностей, тем крепче будет наша казахстанская семья.

Отметим, что святки или святые, праздничные дни, ещё их называли свечками, колядами, кудесами, знамениты тем, что в это время нужно освящать праздник добрыми делами. Также важно не впадать в обжорство, несмотря на то, что Рождество предваряет 40-дневный пост, заканчивающийся во время сумерек вкушением сочива (блюда из варёной пшеницы или риса с добавлением мёда и сухофруктов). Отсюда, кстати, название праздника – Сочельник или Сочевник.

– Начало года – время особенное, сакральное, когда солнце поворачивается с зимы на лето, – говорит Александр Яковлев. – Прибавился световой день, а значит и радости должно быть больше.

По народным поверьям, в это волшебное время особую роль играют приметы, по которым не только погоду – судьбу свою можно предугадать.

Ева Ким

Фото из архива редакции