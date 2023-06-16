Свет в дачных окнах

Дачный сезон в Восточном Казахстане в самом разгаре, и многие, уходя в отпуска, торопятся переехать на «фазенду», подальше от душного города. Однако в некоторых садовых товариществах, расположенных неподалёку от Усть-Каменогорска, дачников могут ждать неприятные сюрпризы в виде отсутствия света или перебоев с электроснабжением. К счастью, руководство города и области приступило к решению данного вопроса.

Дачные массивы вокруг областного центра уже давно перестали быть просто местом для отдыха на выходные. После того, как во многих товариществах и кооперативах стало возможным получить городскую прописку, многие семьи начали проживать на даче постоянно, круглый год. Для тех, у кого нет средств, чтобы приобрести благоустроенную квартиру, дачные домики зимнего типа стали настоящим спасением. Но проблема заключается в том, что электрические сети на этих территориях, во-первых, не предназначены для такого количества абонентов, а, во-вторых, находятся в крайне изношенном состоянии. Поэтому и нередки отключения, скачки напряжения и другие неприятные ситуации, в результате которых может, к примеру, выйти из строя бытовая техника.

Как поясняют в Объединённой ЭнергоСервисной компании, которая обслуживает почти 35 тысяч километров электрических сетей в Восточно-Казахстанской области, де-юре собственником сетей в дачных массивах являются сами садоводческие товарищества, и именно они должны поддерживать электросети в надлежащем состоянии. Однако де-факто, как правило, средств на это у дачников нет. И ещё один момент, в отличие от городского массива, где счета на оплату электроэнергии приходят конкретно на каждую квартиру или частный дом, в дачных товариществах компания выставляет суммарный счёт конкретному кооперативу или объединению, а потом уже председатели делят эту сумму поровну между всеми собственниками дач. И возникает уже человеческий конфликт – люди, которые приезжают только на выходные и только в сезон, не хотят платить больше из-за тех, кто живёт на даче на постоянной основе. Впрочем, поставщикам энергии до соседских склок нет дела – в случае образовавшегося долга электричество отключают у всего садоводческого товарищества.

– Я живу на даче с апреля по октябрь и готова платить за то электричество, которое потребляет моя семья, – говорит жительница Усть-Каменогорска Галина Алпеева. – Зимой же нас там не бывает, почему мы должны тратить свои деньги? Да и состояние сетей оставляет желать лучшего, буквально боимся каждой грозы или ветра.

Да будет свет?

Если с разделением счетов пока ничего не ясно, то решение вопроса об обеспечении стабильным электроснабжением садоводческих товариществ сдвинулось с мёртвой точки. Ещё в прошлом году глава региона Даниал

Ахметов обратил внимание на это и поручил акиму города Усть-Каменогорска вплотную заняться его решением.

– Эта проблема системно возникает каждый год, – сказал аким области. – Очевидно, что частные лица – руководители садоводческих товариществ не могут выделить, к примеру, 600 миллионов на проведение линий электропередачи.

В этом году, по информации областного управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, реализуются три проекта по обеспечению электроэнергией садоводческих товариществ «Звёздный» и «Светоч», а также села Ахмирово. Общая их стоимость составляет 3,3 миллиарда тенге. И вот тут уже становится очевидно, что руководители дачных кооперативов вряд ли смогли бы собрать такую сумму, пусть даже и за очень длительный срок.

– В настоящее время в садоводческом товариществе «Звёздный» зарегистрировано всего 468 абонентов-потребителей электричества, в зимний период постоянно проживает 90 семей, – сообщили специалисты профильного управления. – В рамках реализации проекта планируется строительство линий электропередачи протяжённостью 7,56 км и установка двух трансформаторных подстанций.

Для дачников и постоянно живущих там людей это очень хорошая новость, поскольку решение наболевшей проблемы не только позволит улучшить условия и повысить уровень комфорта, но и предотвратить возможные конфликты внутри товарищества.

Что касается «Светоча», то здесь работы будут более масштабными, поскольку проектом предусмотрено строительство 11 километров электрических сетей и пяти трансформаторных подстанций. После ввода этого оборудования в эксплуатацию стабильно электроэнергией будут обеспечены 412 домов, в которых проживают более тысячи человек.

По словам акима города Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, в дальнейшем поэтапно будут решаться вопросы по обеспечению элементарными благами цивилизации и других садовых товариществ. Отметим, что этого ждут многие дачники.

Районы, кварталы, жилые массивы

Также с 2022 года в Усть-Каменогорске реализуется ещё ряд проектов в электроэнергетической сфере. Они касаются уже непосредственно города и прилегающего к нему села Ахмирово. Здесь, по информации Управления строительства, энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области, возведут 59,261 км линий электропередачи и установят девять трансформаторных подстанций.

– Это хорошая новость для нашей семьи, – говорит жительница села Ахмирово Асель Омарбекова. – Когда есть маленький ребёнок, свет в доме должен быть всегда, как и вода. У нас ведь нет газовых плит, поэтому при отключении даже просто вскипятить чайник уже становится большой проблемой.

Решаются также вопросы электроснабжения динамично развивающегося 23-го жилого микрорайона Усть-Каменогорска. Всё больше людей привлекает эта местность, где уже есть готовые участки под индивидуальное жилищное строительство, но всех потенциальных жильцов волнует, как будут обстоять дела с коммунальной инфраструктурой.

– На сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация по проекту «Строительство сетей электроснабжения 23 жилого района г. Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области», в рамках которого планируется возведение 41,8 км линий электропередачи, установка шести трансформаторных подстанций, – рассказали в управлении. – Стоимость проекта составит 652,6 млн тенге.

К слову, вопрос финансирования вышеуказанного проекта будет рассмотрен на следующем заседании областной бюджетной комиссии.

Отметим, кстати, что в 2023 году в районах массовой жилищной застройки Восточно-Казахстанской области за счёт бюджетных средств запланировано строительство 42 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Из них 21 будет переходящим на следующий год.

Вопросы инфраструктурного развития традиционно являются одними из самых важных, потому что их решение несёт мультипликативный эффект. Во-первых, при реализации проектов образуются новые рабочие места, а, во-вторых, подведение к участкам всех типов инженерных сетей позволяет увеличить объёмы жилищного строительства. Так и происходит в Восточном Казахстане. В профильном ведомстве рассказали, что по итогам года планируется ввод в эксплуатацию 349,9 тысяч квадратных метров жилья (проекты, переходящие с прошлого года, с ростом 110% к аналогичному периоду). Будут построены 25 многоквартирных домов на 229,7 тыс. м, ИЖС в рамках программы «Одноэтажный Восток» – 21,0 тыс. м, ИЖС за счёт населения – 93,9 тыс. м, и 5,3 тыс. квадратных метров прочего жилья.

Отмечается, что в последние годы заметно увеличился объём строительства коммерческого жилья за счёт частных инвестиций и в текущем году рост составил 116%. Запланировано строительство 84 коммерческих домов на 7 110 квартир в новых микрорайонах Усть-Каменогорска.

В этом году в Восточном Казахстане планируется проложить следующие виды коммунальных сетей:

электроснабжение – 40,5 километра;

водоснабжение – 30,1 километра;

теплоснабжение – 11 км;

водоотведение – 4,2 километра;

телефонизация – 0,5 км;

газоснабжение – 3 километра.

Дарья Штейн