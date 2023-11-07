Когда дороги становятся белыми

Ситуация на зимних загородных дорогах Восточного Казахстана с прошлой недели остаётся в центре всеобщего внимания.

На днях на трассе Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи произошло ДТП, в котором погибли три человека и ещё столько же попали в больницу, сообщается в сводках профильных служб.

«Рудный Алтай» продолжает отслеживать общую обстановку на загородных автодорогах. В частности, журналисты побывали в районе Алтай и Катон-Карагайском районе, где и пролегает вышеупомянутая опасная автотрасса. Информация из первых рук вызывает особенное доверие.

В первую очередь хотелось бы затронуть вопрос элементарной дисциплины и ответственности водителей, а также их пассажиров, отправляющихся в путь. Прогнозы синоптиков и профильных служб нужно обязательно принимать во внимание и делать заведомо существенную поправку, коррекцию на местные условия.

Всё как синоптики обещали

Если в городе идёт дождь, то за его пределами уже бушует метель, падает снег, как это происходило 1 ноября текущего года. До Осиновского перевала перед глазами представала типично зимняя картина с плохой видимостью, туманом, скользким от гололёда дорожным полотном, снежными заносами на известных участках, вереницей разных авто.

На поворотах перед перевалом встречались дорожные машины, которые расчищали снег, не позволяя ему накапливаться на проезжей части. На обратной стороне навстречу попался ещё один мощный шнекоротор на базе грузового автомобиля, отчего стало спокойнее на душе.

Несмотря на всё это, трасса была открыта, а дорога расчищена для беспрепятственного движения транспорта, поводов для тревоги его участников особо не возникало. При условии, что на авто летние шины были изначально заменены на зимний вариант типа «липучки», а также на покрышки со специальными шипами противоскольжения. Тут ещё выручают зеркала, установленные на опасных поворотах, а также подсыпка против гололёда сыпучей массы, заготовленной в достатке дорожными службами.

По мере продвижения на практике убеждаешься, что в регионе имеется несколько природно-климатических зон в границах соседних районов. После перевала мы увидели почти сухой асфальт, отсутствие ветра, осенний пейзаж, а эта картина потом резко менялась по ходу несколько раз. Так было и на обратном пути из отдалённого горного села, что в Катон-Карагайском районе, где 2 ноября целые сутки сначала шёл снег, который потом сменил проливной дождь. В итоге горные перевалы превратились в труднопроходимые участки, пока вовремя на расчистку не вышли тракторы.

Для полной картины 3 ноября ударил лёгкий мороз, как и предсказывали синоптики, превращая всё вокруг в замёрзшую снежно-ледяную массу. На одном участке даже понадобилась лопата и буксировочная верёвка, когда легковое авто, попав в глубокую колею, село на «брюхо» в снегу. В такие моменты и припоминаются советы специалистов экстренных служб иметь всё это с собой, а также тёплую одежду, запас топлива в бензобаке и продукты питания.

Не жалей песка на подсыпку

В социальных сетях появлялись жалобы водителей на то, что не везде и не всегда своевременно делается подсыпка скользких подъёмов и поворотов на дорогах региона. На брифинге по зимнему содержанию дорог представители профильных служб представили следующие сведения.

– По заготовке противогололёдных материалов (ПГМ) план составляет 5 500 куб. м (из них песок – 5 300 куб. м, отсев – 200 куб. м), – говорит главный инженер ВКОФ ТОО «КАЖсервис» Олжас Ахметов. – Фактически на 31 октября текущего года заготовлено 2 356 куб. м, что составляет 43 процента от потребности.

По его информации, продолжается необходимая работа по пополнению запасов до плановых значений. В частности, соли для подсыпки при плане 1130 тонн заготовлено фактически 710 тонн, что составляет 63 процента от необходимого количества. В полном объёме заготовлены реагенты, что составляет по плану 20 тонн.

Отмечается также, что для зимнего содержания автомобильных дорог по региону имеются 85 единиц техники, из них в исправном состоянии 78 (92 процента), семь единиц требовали ремонта, продолжаются работы по их восстановлению и использованию. В случае необходимости предусмотрена аренда дополнительной техники.

Таир Сапаргалиев