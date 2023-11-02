«Зимняя сессия» для дорожников и водителей

На этой неделе в Восточном Казахстане выпал первый снег. Водители и пассажиры, особенно на загородных автомобильных трассах, сразу же почувствовали все «прелести» приближающейся зимы. Первыми получили «незачёт» беспечные автолюбители, проигнорировавшие прогнозы синоптиков и отправившиеся в путь на летней резине…

Многим из них, после безуспешных попыток удержать автомобиль от свободного скольжения по трассе, приходилось оставлять его на обочине. Именно такая картина наблюдалась в воскресенье на трассе Алтай – Новая Бухтарма – Усть-Каменогорск. Вдоль дороги стояли не только легковые авто, но и грузовые с прицепами.

Участок дороги от Бухтарминского водохранилища до Осиновского перевала был покрыт снегом, а местами – тонкой ледяной коркой. Затем, до областного центра – снежная каша. Следует отметить, что дорожная спецтехника оперативно включилась в работу, расчищая путь автомобилям, водители которых заранее их «переобули».

Как раз эти автолюбители в полной мере оценили рекомендации дорожной полиции – поменять летние шины на автомобиле на зимние, чтобы первые морозы и внезапный гололёд не застали врасплох, как это с завидным постоянством случается каждый год.

И всё же предусмотрительных водителей оказалось большинство. В пунктах монтажа шин на прошлой неделе заметно оживилась деятельность, некоторые из них продлевали время работы, несмотря на поздний час. Это в интересах обеих сторон, ведь сразу повышается уровень безопасности, когда зимние шины оснащены ещё и шипами, улучшающими сцепление с полотном дороги.

Непогода установилась на всю эту неделю. С выходных периодически поступает информация об ограничениях движения грузового транспорта с полуприцепами и прицепами в направлении Риддера, а также Алтая. Из-за сильного ветра на Бухтарминском водохранилище приостановили движения паромов. Всё это – суровая реальность предзимних будней.

Опять метель…

А как подготовились к первому зимнему экзамену профильные службы?

По официальной информации Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области, подготовка к зимнему содержанию дорожной сети областного значения является делом не одного дня. Практически она начинается ещё весной, как только завершается прошлый зимний сезон, с учётом его итогов, плюсов и особенно минусов, которые необходимо устранить до наступления следующей зимы.

Сеть автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области составляет 5,2 тысячи км, из которых 1,2 тыс. имеют республиканское значение, а 1,6 тыс. км относятся к областному и также 2,4 тыс. – районному значениям.

– Для зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования и населённых пунктов Восточно-Казахстанской области сформировано 838 единиц техники, которые равномерно распределены, исходя из климатических особенностей региона, – говорит руководитель профильного управления Нуржан Жумадилов. – В случае необходимости имеется дополнительная возможность мобилизации 185 единиц снегоочистительной техники.

Отмечается, что прошедшей зимой на дорогах области для безопасности участников движения вводились 147 ограничений движения транспорта, в том числе на дорогах республиканского значения 63 раза, областного значения – 84. Основными причинами послужили нулевая видимость из-за густых туманов, частых метелей и буранов, низкая температура наружного воздуха, а также угрозы схода лавин и их профилактические спуски, гололедица на загородных автомобильных трассах.

Анализ по пунктам

На что могут рассчитывать водители и пассажиры, отправляясь в путь зимой, какая помощь им может быть оказана при возникновении сложных, порою экстремальных ситуаций, которые не редкость в Восточном Казахстане?

По информации заместителя начальника ДЧС ВКО Армана Токанова, в прошлый зимний период на автомобильных дорогах области было проведено семь аварийно-спасательных работ, из снежных заносов эвакуировано 168 человек, из них 21 ребёнок, а также семь единиц техники.

Сотрудники ДЧС ВКО настоятельно рекомендуют гражданам перед выездом обязательно ознакомиться с прогнозом погоды и состоянием автодорог. Ведь из-за сильных порывов ветра, обильного снегопада и гололёда трассу могут закрыть. Получать оперативную информацию поможет мобильное приложение «Darmen».

Всегда необходимо быть во всеоружии, в багажнике должен быть буксировочный трос, знак аварийной остановки, топор, провод для «прикуривания», запас горючего, лопата, фонарик и антиобледенитель для лобового стекла, удобные для ремонтных работ перчатки. Обязательно – тёплые вещи, продукты питания, мобильный телефон.

В то же время на дорогах республиканского и областного значения оборудованы 15 дорожных формирований, семь обогревательных пунктов, 15 производственных помещений, баз.

– В обогревательных пунктах есть кровати, постельные принадлежности, продукты первой необходимости, запас горюче-смазочных материалов и угля, – поясняют специалисты управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. – Промежуточные производственные помещения, дорожно-эксплуатационные пункты также усиливаются специальной техникой и оборудованием, обеспечены продуктами, запасами ГСМ и твёрдого топлива.

На данный момент при плане 2,2 тысячи тонн угля закуплена и заготовлена его большая часть. То же самое относится к противогололёдному материалу, который при плане 11,2 тыс. тонн также заготовлен в достаточном количестве в преддверии наступающей зимы.

Важно отметить, что с ноября текущего года и в течение всего сезона продолжат работу круглосуточные диспетчерские службы дорожных формирований. В государственных учреждениях предусмотрена организация ежедневного дежурства, в том числе в выходные и праздничные дни.

Есть контакт!

Руководство области на специальном совещании по вопросам работы ответственных служб в зимних условиях поставило задачу использовать алгоритм эффективного оповещения, взаимодействия, принятия срочных мер.

– По мере выпадения осадков все лавиноопасные участки дорог будут взяты на контроль совместно с органами ЧС и Казселезащиты, – говорит Нуржан Жумадилов. – Для обеспечения оперативного взаимодействия разработан План действий дорожных организаций, личного состава подразделений полиции, отделов чрезвычайных ситуаций, акиматов городов и районов. В соответствии с ним налажена взаимосвязь со всеми дорожными формирова-

ниями, медико-трассовыми пунктами и акиматами сельских округов, определены пункты обогрева, временного размещения и питания.

Отмечается, что вопросы обеспечения бесперебойного безопасного движения на дорогах области находятся под постоянным контролем. Если прошлая зима, благодаря слаженным действиям всех ответственных служб и организаций, прошла без особых происшествий, то и нынешний сезон необходимо отработать также эффективно и благополучно.

Таир Сапаргалиев

Из архива редакции