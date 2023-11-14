Готовы к любому повороту

С 1 ноября возобновили работу круглосуточные диспетчерские службы дорожных формирований. Также в регионе будут действовать семь пунктов обогрева на дорогах республиканского и областного значения.

По информации начальника Управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО Рината Кондыбаева, в прошлую зиму на автодорогах области спасатели провели семь аварийно-спасательных работ, эвакуировано 168 человек. Благодаря оперативному реагированию жертв удалось избежать. Из снежных заносов было эвакуировано семь единиц техники.

– Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим на республиканской автодороге оборудован трассовый медико-спасательный пункт в селе Привольное Уланского района, – говорит Ринат Кондыбаев. – Он, как и несколько придорожных кафе, также будет задействован в качестве пункта обогрева и питания.

При осложнении обстановки для проведения аварийно-спасательных работ на вооружении ДЧС ВКО имеются 104 единицы специальной техники. Она будет рассредоточена по районам, наиболее подверженным снежным заносам. В том числе 76 единиц техники повышенной проходимости, к примеру, вездеход-болотоход «Шерп», «Трэкол».

Отмечается, что между ДЧС ВКО и Филиалом «Казгидромет» на постоянной основе организовано взаимодействие по получению штормовых предупреждений. Население оперативно получает эту информацию посредством SMS-сообщений, а также через мобильное приложение «Darmen».

– Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации определены силы и средства в количестве 1535 человек и 838 единиц техники, – говорит Ринат Кондыбаев. – Из них 568 единиц дорожной техники местных исполнительных органов и дорожных организаций.

По данным Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, все производственные помещения и обогревательные пункты к зимнему периоду готовы, обеспечены запасами угля, ГСМ и продуктами первой необходимости.

– Приобретён запас ГСМ в объёме 140 тысяч тонн, заключены договоры с крупными поставщиками, – сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржан Жумадилов. – Подготовлено свыше двух тыс. тонн противогололёдного материала, закуплено 130 временных дорожных знаков, ведётся работа по их установке, из 720 тонн угля 300 тонн вывезено на участки. С 1 ноября возобновили работу круглосуточные диспетчерские службы дорожных формирований.

Сообщается, что всего в регионе будут действовать семь пунктов обогрева на дорогах республиканского и областного значения. Прошлой зимой движение транспорта на дорогах области ограничивалось 147 раз.

Представители ВК филиала «Казселезащита» отмечают, что в регионе есть 325 лавиноопасных очагов. В целом, 93 километра автодорог могут подвергаться воздействию снежных лавин в периоды повышенной лавинной опасности.

– По обслуживаемым районам области разработаны 20 снегомерно-лавинных маршрутов, где установлено 160 снегомерных реек, которые обслуживаются наблюдателями филиала, – говорит руководитель филиала Советбек Станбеков. – В зонах отдыха, на лыжных базах и лавиноопасных местах вдоль автодороги установлены предупреждающие щиты и плакаты. Всего на этот период установлено 40 предупреждающих щитов, составлено 28 актов наземного обследования по лавиноопасным маршрутам. Для профилактических спусков снежных лавин заключён договор на проведение взрывных работ.

Руководитель филиала АО «КазАвтоЖол» по ВКО Багдат Садыков сообщил о степени готовности дорог к зимнему периоду.

– Сеть автодорог республиканского значения по ВКО составляет 1238 км, – отметил он. – Из них на содержании находятся 957 км. Разработан план мероприятий, подготовлены производственные базы, установлены снегозадерживающие щиты, временные дорожные знаки, заготовлены подсыпочный материал против гололёда, а также уголь. Имеется 85 единиц техники, из которых исправны 80, а на остальных продолжается ремонт.

К различным поворотам событий готовы и в сфере образования области. Специалист отдела общего среднего образования Управления образования ВКО Алия Сеиткумарова подробно разъяснила, как будут в школах переводить занятия в дистанционный формат обучения при сильных морозах и других погодных условиях, представляющих определённую опасность для детей.

– При объявлении штормовых предупреждений рекомендуем воздержаться от поездок на дальние расстояния, – пояснил начальник Управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев. – Водителям и населению важно следить за информацией о состоянии дорог в мобильном приложении «Darmen». Пока не окрепнет лёд на водоёмах, категорически запрещается выход или выезд на него, особенно на транспорте и в тёмное время суток, при плохой видимости.

Таир Сапаргалиев