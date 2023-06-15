«Сувенир Востока» открывает новые таланты

В Усть-Каменогорске прошёл 15-й фестиваль-конкурс ремесленного творчества «Сувенир Востока – 2023». В этот раз за звание лучших боролись более 60 мастеров со всего Восточного Казахстана, а также гости из области Абай.

Традиционное мероприятие прошло в одном из живописнейших мест города – на территории Левобережного комплекса Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. Организаторами фестиваля выступили Управление культуры ВКО, КГКП «Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник», КГКП «Ертіс концерт» и ресурсный центр ремесленников ВКО.

– Мастеров Востока поддерживают областной акимат и управление культуры, выделяют средства на проведение таких масштабных мероприятий, как фестиваль-конкурс «Сувенир Востока – 2023». Его главная цель – возрождение, сохранение и развитие забытых ремёсел, – отмечает заведующая отделом народного и декоративно-прикладного искусства ВКО музея-заповедника и руководитель областного ресурсного центра ремесленников Раиса Мухамеджанова.

По её словам, многие старинные традиционные техники изготовления изделий были почти забыты. Приходилось выезжать в отдалённые сёла, где жили мастера, сохранившие их. Люди откликались и с большим желанием делились знаниями, передавали молодёжи уникальные тонкости своего ремесла. Теперь таких мастеров объединил «Сувенир Востока».

Сакские мотивы

Нередко в фестивале принимают участие ремесленники из других областей, например, из Карагандинской и Павлодарской. В этом году на «Сувенир Востока – 2023» из соседней области Абай приехал скульптор-дизайнер, член Союза дизайнеров Казахстана Архат Оразгалиев. Он привёз на фестиваль декоративно-прикладные изделия из дерева, кожи, камня и других материалов.

– Это «даңғыра» – музыкальный инструмент, древнеказахский и древнетюркский бубен. Использовался в шаманских ритуалах, а ещё с его помощью оповещали жителей аулов о нашествии врагов, – рассказывает мастер. – Его изготавливают из козлиной шкуры, которая после окончательного высыхания становится весьма твёрдой и даёт эффект глухого и громкого барабанного звука. Сама обработка шкуры – дело нелёгкое: очистка, дубление, сушка и другие манипуляции занимают неделю, иногда чуть больше.

Помимо шаманских бубнов Архат Оразгалиев привёз на конкурс ещё несколько изделий. Особый интерес у зрителей вызвала картина с изображением орла, выполненная из полиэстера на брезентовой основе вместо холста. Сам образ царственной птицы расположен в центре полотна, а с четырёх сторон его обрамляют рисунки двенадцати позиций охоты сакских племён. Ещё один уникальный сувенир от мастера декоративно-прикладного искусства – птица счастья. Экспонат высотой 70–80 сантиметров выполнен из дерева и представляет собой сборный образ нескольких птиц – аиста, журавля и лебедя.

Кружевное счастье

Маржан Ауелбекова – учитель труда специальной школы-интерната для детей с особыми потребностями. Своих учеников она учит шить, вязать и другим навыкам, которые в будущем могут пригодиться воспитанникам, чтобы зарабатывать деньги.

Педагог отмечает, что вязанием увлекается с детства, её этому учила мама, да и отец был мастером-ремесленником, так что интерес к творчеству передался ей по наследству. Вязанием обуви крючком мастерица увлеклась полтора года назад, научилась сама по видеоурокам, потом стала брать заказы. Такая обувь пользуется спросом, ведь она получается необычной, эксклюзивной, да и служит долго. Недавно Маржан научилась вязать женские сумочки – ещё одна единица в её линейке товаров. То, что начиналось для мастерицы как простое хобби, сейчас стало дополнительным источником дохода.

К слову, на конкурс ремесленников Маржан Ауелбекова представила вязаную картину «Мак» и заняла второе место в номинации «Иннова-ционность».

Мягко стелется ковёр

Екатерина Серова – хозяйка первой в регионе мастерской по изготовлению рельефных и объёмных ковров в технике «тафтинг». Помимо них девушка представила на суд зрителей сидения на стулья ярких расцветок и различных форм.

– Тафтинговые коврики изготавливаются полностью вручную. Мы натягиваем ткань, рисуем при помощи проектора картину, после этого забиваем рисунок специальной машинкой, проклеиваем и вырезаем. Оставляем высыхать примерно на сутки, – описывает процесс мастер.

Рисунки могут быть разными, начиная от полевых цветов и заканчивая героями мультфильмов и популярных среди подростков аниме. Подарить такой ковёр – отличное решение. Комнату украсит, уют придаст и в целом вещь практичная.

Стоит отметить, что во время фестиваля фонд музея-заповедника пополнился коллекцией ковров в национальном стиле. Она состоит из восьмидесяти единиц и демонстрирует полную и объективную картину искусства ковроткачества у казахов.

Подвели итоги

Организаторы конкурса отметили, что с каждым годом о фестивале узнают всё больше людей, поэтому количество участников увеличивается. В этом году ряды ремесленников «Сувенира Востока – 2023» пополнились новыми мастерами и большая часть из них молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет.

По итогам мероприятия 18 победителей в разных номинациях получили дипломы и призы.

Аяужан Утеулинова