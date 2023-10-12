Сцена для всех и каждого

В Восточно-Казахстанском областном драматическом театре открылась единственная в своём роде студия «FanART».

Новый творческий проект объединил профессионалов и тех, кто пока лишь мечтает найти себя в театральном искусстве.

В течение нескольких недель театр принимал заявки от желающих обучаться в студии. Единственным критерием отбора был возраст – от 18 до 35 лет. Всё остальное: специальность, образование, социальное положение для организаторов и педагогов не имело значения. Изначально подразумевалось, что студия «FanART» для тех, кому не дают покоя творческие амбиции, поиски гармонии и вдохновения или же комплексы и страхи. Для самих зрителей, которые изучают театр изнутри, пробуют себя в актёрском деле, после чего совсем другими глазами смотрят на спектакль – более глубоко, осознанно.

На первой ознакомительной встрече в студии среди собравшихся оказались офис-менеджеры, продавцы, бухгалтеры, учителя, переводчики. Желание, любопытство, робость читались в глазах будущих артистов.

Генеральный директор Восточно-Казахстанского областного драматического театра Руслан Кайырсынов пожелал участникам бодрого настроя на учёбу, творческих идей и успехов.

А условия для занятий им предоставлены как для профессионалов. Два вечера в неделю сцена, балетный зал, репетиционные комнаты будут в полном распоряжении учащихся студии.

Участники впервые встретились и со своими педагогами. Группу с казахским языком обучения возглавил художественный руководитель казахской труппы ВКО театра драмы Дос Кубаш, а с русским – актриса русской труппы театра Анастасия Витман. Они же и будут проводить уроки актёрского мастерства и режиссуры. Также в команде педагогов известный хореограф Анна Татаренко и специалист по сценической речи Аяулым Болатказиева.

Стоит лишь добавить, что занятия в театральной студии «FanART» бесплатные.

Дарья Шавлева