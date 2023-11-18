И никто не заметил «подмены»

В течение сезона Восточно-Казахстанский областной драматический театр – Русский театр представляет вниманию ценителей искусства четыре-пять премьер.

Но лишь в труппе знают, что эта цифра скромно занижена. Поскольку часто остаются незамеченными вводы в спектакли. А это, по сути, тоже премьеры! Премьеры одного или даже нескольких актёров в репертуарном спектакле.

Особенность театра связана с его живой, сиюминутной природой. От того, что событие на сцене разворачивается здесь и сейчас, складывается впечатление, что всё происходящее случайно, актёры играют как бог на душу положит. Однако такое представление обманчиво. Ведь от пьесы до её воплощения – длительный промежуток времени, наполненный мучительными поисками, открытиями, постижениями, рождающимися на многочисленных репетициях.

Вместе с тем, жизнь порой вносит в спектакль свои коррективы форс-мажорными обстоятельствами. Актёр заболевает, уезжает, увольняется. Получается, что играть его героя некому. А замена или отмена спектакля невозможны – билеты проданы. Необходимо действовать! Причём так, чтобы зритель ничего не заметил. И ввод в этом плане – спасение!

…В театре новогодний марафон. Играют волшебную сказку «Маленький водяной» по мотивам произведения О. Пройслера. На утреннем показе исполнитель главной роли Юрий Миронов неудачно выполняет трюк, получает травму. Следующий спектакль через час! Что делать? Режиссёр принимает решение ввести другого актёра – Михаила Иванова, он задействован в этом же спектакле, только в качестве другого персонажа, и знаком с текстом пьесы. Сам режиссёр берёт роль Михаила на себя. Сказка состоялась, а довольные юные зрители и их родители даже не догадались о «подмене».

Это пример срочного ввода, когда у актёра есть всего лишь один час или одна репетиция и нет права на раздумья или сомнения. Мизансцены, задачи, отношение к персонажам, знание материала, по которому выучен текст – всё то, что делают другие с режиссёром несколько месяцев, нужно исполнить немедленно!

В ЧУЖОЙ МАСКЕ

К счастью, такие случаи в практике Русского театра редки. Чаще происходят плановые вводы, когда в распоряжении актёра две-три репетиции. И особую роль, конечно, играет режиссёр спектакля. Тот, к кому можно обратиться с просьбой о помощи и с вопросами о персонаже, на кого можно положиться.

– Когда тебе помогает режиссёр, ты расслабляешься, погружаешься в творчество и уже получаешь наслаждение! – делится актёр Юрий Миронов.

Молодой артист за первые годы своего служения в театре «уже собаку съел» на вводах в детских, вечерних спектаклях. Считает, что ему тем самым оказали большое доверие, поскольку среди таких ролей было много главных. Взять, к примеру, моноспектакль «Почему люди не?» С. Астраханцева.

– Когда мне сказали, что я буду вводиться в этот спектакль, от волнения у меня затряслись руки. Самым страшным было дождаться начала ввода! Большей частью готовился самостоятельно. Сергей Борисович приходил на репетиции, чтобы посмотреть мои актёрские наработки, что-то исправить. Текст пьесы я выучил и закрепил на сцене за два дня. Все 25 листов. И спектакль случился, – рассказывает Юрий.

Однако только на словах кажется легко. Во всех случаях ввод для актёра – это огромный стресс! Ведь ему приходится примерять на себя чужую «маску». Повышает градус напряжения ощущение того, что тебя будут сравнивать с предшественником.

Только после первой премьеры, когда актёр понял задачу, почувствовал партнёров, он начинает привносить в образ уже что-то своё – темперамент, психофизику, пластику.

Несколько поколений юных зрителей выросли на восточной сказке «Али-Баба» М. Садовникова, спектаклю – 12 лет. Одни запомнили в роли красавицы Зенаб мудрую, степенную Светлану Степанову, другие – статную Милену Куйду с модельной внешностью, а нынешние ребята и их родители завороженно наблюдают за миловидной и шустрой героиней в исполнении Юлии Забавской.

ЧТО-ТО ТЕРЯЕМ, ЧТО-ТО НАХОДИМ…

Если меняется образ, характеры, то новое звучание обретает и спектакль.

По мнению актёра, режиссёра Сергея Астраханцева, к вводу стоит относиться неоднозначно. Всё зависит от того, по какой причине он понадобился. В одних случаях спектакль теряет в глубине, целостности, в других, напротив, набирает высоту, «омолаживается».

– Постановке «Очень простая история» по пьесе М. Ладо уже 13 лет. За это время актёры, исполняющие роли 17-20-летних героев, давно разменяли третий десяток. Поэтому их замена была осознанной. От вводов Юрия Миронова и Галины Мамаевой спектакль получил новый толчок в своём развитии, – замечает Сергей Астраханцев.

Сложнее всего, по словам режиссёра, осуществлять вводы в сказки. Это связано с их чётко выстроенной «географией», хореографией, темпо-ритмом, которого актёр должен строго придерживаться, чтобы ребёнок почувствовал вибрации, исходящие со сцены. И если в некоторых взрослых спектаклях режиссёр предоставляет вводящемуся актёру относительную свободу, то в детских постановках – ни шагу вправо, ни шагу влево!

Вместе с тем, удачный ввод может предопределить дальнейший успех в актёрской карьере.

– Это потрясающая школа актёрского мастерства, – признаётся Галина Мамаева. – Благодаря вводам учишься быстро вникать, слаженно работать. Чувствуешь, что растёшь как профессионал. Очень важно, когда верят в молодых актёров, «поправляют им крылья», чтобы они летели дальше, дают им шанс попробовать свои силы и возможности.

Только с начала этого сезона состоялось 12 актёрских премьер в спектаклях Русского театра.

В больших и знаменитых театрах спектакли с двумя составами исполнителей – распространённая практика. Своеобразный «защитный механизм» от возможного переноса или срыва спектакля, от ввода. Казалось бы, что может быть лучше – и больше актёров задействуют, и зритель получает шанс посмотреть разные спектакли.

Но, как и в случае вводов, здесь также есть риск потерять в качестве, поскольку изначально создаётся единый ансамбль, задающий планку всему спектаклю.

– Количество репетиций не увеличивают, а делят, – это первая причина, по которой не любят играть в два состава, – говорит Сергей Астраханцев. – Во-вторых, не каждый режиссёр будет создавать в спектакле два разных образа, две разные индивидуальности одного персонажа. Это огромный труд. И, наконец, это дополнительная нагрузка на партнёра по сцене, поскольку ему придётся постоянно подстраиваться под того или иного актёра.

И что тогда остаётся служителям и зрителям? Любить! Актёрам – театр, призвание, осознавая свою высокую ответственность, поддерживая себя в форме. А зрителям – не скупиться на чуткость, душевность, доброту, выражая их в аплодисментах тем, кому, возможно, пришлось примерить «чужую шкуру» всего за одну ночь.

Дарья Шавлева