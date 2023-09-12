Спектакли без границ

В областном драмтеатре спектакли на государственном языке будут идти с синхронным переводом.

На востоке Казахстана заметно возрос интерес русскоязычной аудитории к спектаклям на казахском языке. Познакомиться с наследием устного творчества казахского народа можно в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре.

С нового сезона спектакли на государственном языке будут идти с системой синхронного перевода, рассчитанной на 200 человек. Об этом рассказал заместитель директора Восточно-Казахстанского областного драматического театра Дархан Нуралинов.

8 сентября стартовал новый театральный сезон. Казахская труппа начала 24-й сезон с показа драмы О. Бокея «Қар қызы».

– 15 сентября молодёжная труппа после летнего перерыва порадует зрителей своим творчеством. Будет представлен спектакль Эдуардо де Филиппо «Призраки». Артисты сыграют на русском языке. Увенчает театральную афишу сентября в Усть-Каменогорске открытие 88-го сезона русской труппы театра. Зрителей ожидает премьера ретро-комедии «Жизнь – штука весёлая!..» по пьесам А. Аверченко, – сказал Дархан Нуралинов.

Заместитель директора добавил, что в целях поддержки молодёжи планируется открытие театральной студии «TEATR ALL». В рамках этого проекта жители региона в возрасте от 14 до 35 лет, вне зависимости от образования и сферы работы, могут прийти в театр и поучиться у педагогов, актёров, попробовать себя в сценическом искусстве.

Вместе с тем, 9 сентября 2023 года в регионе начался областной фестиваль творческих коллективов и сольных исполнителей сёл, районов и городов. Мероприятие проводится с целью развития и популяризации сельской культуры, расширения творческой работы учреждений культуры и стимулирования деятельности коллективов региона.

– По утверждённому графику специальная комиссия проводит отборочный этап в онлайн-формате, по его итогам направляют приглашение на участие в фестивале, – сообщил директор «Ертіс концерт» Данияр Мергалиев. – Гала-концерт состоится 23 сентября.

Также 25 августа в Усть-Каменогорске стартовал проект «Музыкальная пятница» (Оpen air) – это серия тематических вечерних концертов под открытым небом с участием солистов «Ертіс концерт» и творческих коллективов РК.

– Вечерние концерты будут проходить каждую пятницу в парке «Самал», – добавил спикер.

Вместе с тем, 22-23 сентября в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре состоится областной фестиваль «Алтай халық театрлары».

– 26 сентября планируем открыть концертный сезон всех творческих коллективов и солистов «Ертіс концерт». В программе будут представлены новые произведения и хореографические постановки, – отметил Данияр Мергалиев.

Наргиз Еркинбекова