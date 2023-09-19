Итальянский драматург, таджикский режиссёр и …усть-каменогорский зритель. Собрать всех вместе удалось Восточно-Казахстанскому областному драматическому театру – Молодёжному театру, который открыл свой очередной, девятый, сезон драмой «Призраки» Эдуардо де Филиппо.

Погружение в мир прекрасного началось в фойе театра с посещения выставки, организованной Восточно-Казахстанским областным музеем искусств в рамках проекта «ART Заман». Здесь познакомили собравшуюся публику с творчеством заслуженных мастеров кисти Казахстана – Нэлли Бубэ, Болата Исина, Баки Урманче, Магауия Аманжолова, Николая Аштемы.

Рассматривая картины, лёгкие и резкие, прямолинейные и причудливые мазки, ценители искусства возносились над обыденностью, проникались образами предков, родной земли, семьи и материнства.

Во втором фойе всех приглашали принять участие в театральной викторине. от проверки своих знаний в интеллектуальном состязании не смогли удержаться как молодые, начинающие театралы, так и заядлые знатоки искусства! Но лишь двум из них посчастливилось выиграть пригласительные билеты на любой из спектаклей областного театра драмы.

В большом зале зрителей ожидал волнующий, эмоциональный «разговор» о любви, доверии и честности. Именно об этом в 1945 году известный итальянский комедиограф Эдуардо де Филиппо написал свою пьесу. Несмотря на то, что происходящему на сцене уже более полувека, оно удивительно перекликается с сегодняшним днём: ощущением разрушительной силы стремительно меняющегося времени, приближения грядущего, зыбкого обновления и одиночества.

В репертуаре Молодёжного театра этот спектакль появился благодаря приглашённому режиссёру – заслуженному артисту Республики Таджикистан Барзу Абдураззакову. Сыграть на русском языке молодые артисты решились лишь сейчас, подтверждая истину, что у искусства не может быть границ. Зато оно способно научить нас всех любить и понимать друг друга!

Драма «Призраки» вызвала шквал эмоций и аплодисменты! Зрители оценили искренность и глубину чувств, переданных актёрами. В знак признательности за исполнительское мастерство труппе была преподнесена корзина цветов от благодарных поклонников Усть-Каменогорска.

Дарья Шавлева