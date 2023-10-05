И снова здравствуйте!

Пять насыщенных дней, десять разнообразных спектаклей и необъятное количество эмоций!

С 11 по 15 октября в Усть-Каменогорске состоятся большие гастроли Темиртауского театра для детей и юношества Prospect.

Для восточноказахстанских ценителей искусства это будет уже не первое знакомство с темиртаускими артистами. Труппа приезжала в Усть-Каменогорск около десяти лет тому назад.

За это время коллектив театра, как и сам репертуар, обновился. Вниманию зрителей будут представлены спектакли, отмеченные в Казахстане высокими фестивальными наградами, восторженными отзывами критиков и овациями зрителей.

Откроются гастроли на сцене Восточно-Казахстанского областного драматического театра прекрасным образцом русской классической драматургии – комедией «Нахлебник» по одноимённой пьесе И. Тургенева.

В афише театра особое место занимают: скетч-комедия «Тот самый день» Я. Пулинович о парадоксальных, жестоких реалиях современного общества, а также искренняя и душевная драма «Поминальная молитва» Г. Горина. Первый спектакль удостоен диплома Международного театрального фестиваля «TеART-КОКШЕ» (г. Кокшетау) в номинации «За художественную целостность». А драма, ставшая уже классической, заняла I место во II Республиканском фестивале «Сын-шын болсын» (г. Караганда). Посмотреть спектакли смогут все желающие, поскольку они будут идти на усть-каменогорских подмостках по два вечера.

Для юных зрителей Темиртауский ТЮЗ привезёт три чудесные, добрые сказки! Ребят ожидают встречи с известными персонажами – бесстрашным Аладдином, обаятельной Красной шапочкой и любознательным Слонёнком.

Расписание спектаклей:

11 октября, 12.00, премьера восточной сказки «Волшебная лампа Аладдина», А. Чупин (5+)

11 октября, 18.30, открытие гастролей, комедия «Нахлебник», И. Тургенев (16+)

12 октября, 12.00, музыкальная сказка «Красная шапочка», С. Астраханцев (5+)

12 октября, 18.30, премьера драмы «Поминальная молитва», Г. Горин (16+)

13 октября, 12.00, приключенческая сказка «Слонёнок», Р. Киплинг (5+)

13 октября, 18.30, скетч-комедия «Тот самый день», Я. Пулинович (18+)

14 октября, 12.00, музыкальная сказка «Красная шапочка», С. Астраханцев (5+)

14 октября, 17.00, скетч-комедия «Тот самый день», Я. Пулинович (18+)

15 октября, 12.00, премьера восточной сказки «Волшебная лампа Аладдина», А. Чупин (5+)

15 октября, 17.00, закрытие гастролей в Усть-Каменогорске, премьера драмы «Поминальная молитва», Г. Горин.

Все спектакли состоятся на сцене Восточно-Казахстанского областного драматического театра.

Дарья Шавлева