Стройка изменит облик района 

Впервые за последние тридцать лет в Катон-Карагайском районе заложен фундамент и полным ходом началось строительство трёхэтажного жилого благоустроенного дома. Одновременно продолжается возведение десяти одноэтажных двухквартирных домов по современным проектам. На очереди закладка первого камня ещё четырнадцати подобных домов.

Состояние строительной сферы всегда является своего рода лакмусовой бумажкой, индикатором развития отдельно взятой территории. В этом смысле в Катон-Карагайском районе в нынешнем году наблюдается определённый прогресс в жилищном строительстве.

ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ

К примеру, при въезде в село Улкен Нарын со стороны областного центра каждый обратит внимание на оживлённую стройку. Справа и слева от дороги, ведущей в направлении Катон-Карагая, а далее до Рахмановских ключей, интенсивно ведутся строительно-монтажные работы, работает техника, чувствуется деловой настрой.

Местные жители давно уже привыкли к возведению и открытию различных торговых, коммерческих объектов, расширению сферы услуг. В индивидуально-жилищное строительство по частной инициативе, как правило, вкладываются собственные сбережения населения.

Поэтому активное строительство жилья на средства, выделенные из государственной казны, не может остаться незамеченным. Поскольку такое позитивное явление явно свидетельствует об очень многом. В первую очередь, о внимании к развитию отдалённых сельских территорий.

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

Уровень культуры и нравственности любого общества определяется его отношением к людям преклонного возраста и детям. Однако это отнюдь не означает так называемое иждивенчество, неприемлемое в условиях рыночной экономики. Государство оказывает помощь и берёт под свое крыло, в первую очередь, наиболее уязвимые в социальном плане многодетные семьи.

По официальной информации, в Катон-Карагайском районе в очереди на жильё стоят 204 человека. В том числе, это 28 жителей района из категории многодетных семей. Их насущные вопросы будут поэтапно решаться в соответствии с активно реализуемыми на сегодняшний день многочисленными жилищными программами.

Что касается одноэтажных новостроек при въезде в райцентр. На финансовые средства, выделенные, по программе «Дорожная карта занятости», в селе Улкен Нарын ведётся строительство семи двухквартирных домов. Новое жильё придает микрорайону другой, свежий облик нестандартными проектами, удобством планировки.

По поручению руководства области также возводятся еще три двухквартирных дома, предназначенных для многодетных, малообеспеченных семей и молодых специалистов из числа очередников.

ДРУГИЕ ПОДХОДЫ

К числу строящихся десяти домов в скором времени могут прибавиться ещё четырнадцать новостроек. Такое решение принято на встрече акима Катон-Карагайского района Рената Курмамбаева с руководителями нескольких подрядных организаций. Достигнута договорённость, и стороны подписали меморандум. В его рамках подрядчики на свои средства возведут четырнадцать двухквартирных домов под ключ. В свою очередь, местные органы власти затем выкупят готовое жильё, если его качество будет отвечать всем установленным требованиям в меморандуме. Срок ввода в эксплуатацию намечен на сентябрь 2021 года.

Нельзя обойти вниманием ещё одно событие. В селе Улкен Нарын заложен фундамент трёхэтажного дома. Факт значимый. Он вызовет цепную реакцию обновления сети коммуникаций по подаче тепла, воды, энергии, увеличения их мощности. С расчётом на перспективу. При закладке первого камня в основание дома приняли участие ветераны труда, поддержали важное и доброе дело.

– В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев социальное благополучие граждан определил приоритетом политики государства, – отметил РенатКурмамбаев, – связывая это, прежде всего, с развитием жилищного строительства. Наши сегодняшние усилия направлены на реализацию масштабных задач и планов, намеченных в Послании.

ВЫГОДНАЯ ЛОКАЦИЯ

Район, расположенный в самой восточной части области, обладает большим туристическим потенциалом, а застраиваемая сегодня часть Улкен Нарына в будущем способна стать визитной карточкой, лицом райцентра. Именно здесь проходит оживленный транспортный поток, который многократно усиливается в летние месяцы.

Исторически неподалёку располагается автостанция, так что люди привыкли это место воспринимать как узел, где тесно завязано грузовое и пассажирское сообщение.

По логике рыночной экономики и опыту транзитных областей и районов Казахстана, такая выгодная локация окажется на руку местному населению. Главным образом, для развития придорожного бизнеса и тесно связанной с ним индустрии многочисленных востребованных услуг.

По мнению руководства района, в этом отношении имеется много незанятых ниш, начиная с придорожных кафе, ближайшее из которых находится у соседей.

Первой ласточкой, причём высокого полёта, можно будет в скором времени назвать реализуемый проект строительства новой автозаправочной станции (АЗС). Она возводится с учётом современных стандартов обслуживания потенциальных клиентов. Необходимость в сервисе подобного уровня назревала давно, потому как приезд зарубежных туристов в красивые заповедные края далеко не редкость.

Владельцем строящегося автозаправочного комплекса является компания из Алматы, генеральный подрядчик, а также субподрядчик имеют солидный опыт возведения подобных объектов. Внедрение прогрессивных технологий и использование новых материалов, оборудования станет ориентиром и полезным опытом для местных коллег. По предварительным сведениям, с вводом в строй на АЗС будет открыто несколько постоянных рабочих мест.

Жомарт Жакупов, Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район