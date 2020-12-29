Возвращение к книге 

Развитие интернет-ресурсов, их возрастающая доступность для населения, а также тотальная привязанность к мобильным телефонам всё больше отдаляют нас от книги. Однако именно книга – самая большая в мире сокровищница, хранящая в себе богатства всех народов. Задача библиотек – открыть эту сокровищницу.

Президент РК Касым— Жомарт Токаев на очередном заседании Национального совета общественного доверия подчеркнул, что школьники Казахстана слабо владеют навыками читательской грамотности и эту ситуацию нужно немедленно исправлять.

«…В текущем году система образования столкнулась с беспрецедентными сложностями, пандемия обнажила имеющиеся проблемы и дисбалансы. Результаты авторитетных международных исследований показывают, что у наших школьников не на должном уровне развиты читательские навыки. Привитие высокой культуры чтения и развитие навыков читательской грамотности должны стать приоритетными направлениями образовательного процесса в казахстанских школах.

…Библиотеки должны стать средоточием этого интереса, проводником в увлекательный мир книг. Общественности необходимо обратить на это пристальное внимание. Без книги, без библиотеки в современном мире невозможно развитие мышления человека», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что интерес к чтению, познанию окружающего мира через книги должен формироваться у детей со школьной скамьи.

Каково сейчас положение сельских библиотек Курчумского района? Как выяснилось, все 22 имеющиеся библиотеки оснащены солидным книжным фондом, в котором насчитывается почти 200 тысяч экземпляров различных произведений. Курчумская центральная районная библиотека располагает 36 тысячами книг. Она является базовым учреждением, которое опекает деятельность всех малых сельских библиотек района.

В эти дни в её залах тихо и немноголюдно, кажется, это пространство принадлежит только сотрудникам библиотеки. Как часто бывают здесь читатели, для которых она и работает?

– Пандемия коронавируса, карантинные меры отразились на работе учреждения, но своего читателя мы не потеряли, – подчёркивает заведующая библиотекой Бахыт Смаилова. – Люди, как и раньше, приходят за книгами. В картотеках библиотеки числятся порядка

4200 читателей.

На прошедшем круглом столе, в котором приняли участие Бахыт Смаилова, библиотекари Гульмира Жаменкенова, Роза Кенжеканова и Гульжан Жакупова, обсудили вопрос популяризации чтения среди сельчан, возвращения к ним книги. Сотрудники библиотеки в один голос заявили, что эта задача выполнима. Более того, несмотря ни на что, молодёжь все-таки не охладела к печатным изданиям.

Что сейчас интересует читателей? По словам библиотекарей, в уходящем году охотно брали сочинения Абая Кунанбайулы. В том числе его «Слова назидания». Кроме того, многие прочитали произведение Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Предпочтение читателей разделяются ещё и в зависимости от возраста. Наметилась тенденция повышения интереса к истории и психологии у молодых. Людей старшего возраста интересует художественная литература, проза и поэзия. Наиболее читаемые авторы – Кабдеш Жумадилов, Оралхан Бокеев, Ануар Алимжанов, Александр Мещеряков, Станислав Черных, Фёдор Достоевский, Борис Щербаков, Аймухамбет Касымов, Калихан Алтынбаев, Медеу Сарсекеев.

По словам собеседниц, все запланированные мероприятия проводятся в режиме онлайн. В настоящее время библиотека выполняет ещё и функции центра по оказанию цифровых услуг. В период жёсткого карантина, когда была ограничена работа многих госучреждений, люди приходили сюда, чтобы получить госуслуги в цифровом формате. Большую помощь оказывают библиотекари обучающимся студентам. Хочется верить, что народная тропа в хранилище знаний, как называют библиотеки, не зарастёт никогда.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район