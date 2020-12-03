Для юных футболистов 

Торжественное открытие футбольной мини-площадки состоялось первого декабря в селе Бирлик.

В праздничный день юные спортсмены села получили ценный подарок – новое футбольное поле с искусственным покрытием. Строительство спортивного объекта велось за счёт средств местного бюджета в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі». Его стоимость – около 18,7 млн тг.

Со знаменательным событием земляков поздравили аким Жарминского района Ахметкали Нургожин и ветеран спорта, заслуженный тренер Республики Казахстан Елемес Жылкыбаев.

Они отметили, что новая спортплощадка позволит ещё большему количеству ребят подружиться со спортом, даст возможность совершенствовать футбольные навыки и активно развиваться. Быть может, кого-то футбол приведёт к мировой славе, а для некоторых станет профессией.

Юные спортсмены получили в подарок от организаторов новенькие мячи. После этого на площадке прошёл дружеский матч между командами любителей.

Бахыт Сарсембаева

ОВП Жарминского района

Жарминский район