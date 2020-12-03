Кузница будущих чемпионов 

Ко Дню Первого Президента РК в селе Караул торжественно открыли новую площадку для хоккея с мячом и отремонтированную спортивную школу.

Напомним, в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нужно обратить внимание на спортивный потенциал подрастающего поколения. Так, в Абайском районе отдают приоритет массовому спорту и занятию молодёжи физкультурой.

– Здание спортивной школы занимает особое место в истории спорта района. Большинство спортсменов, достигших больших высот и прославивших свою родную землю, обучались именно здесь, – подчеркнул аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров. – Представители старшего поколения, опытные тренеры на протяжении долгих лет трудились, развивая эту важнейшую сферу, и передавали свои знания воспитанникам.

По словам главы района, хоккей с мячом пользуется популярностью среди сельчан. Теперь благодаря открытию новой площадки у местных хоккеистов появилась возможность и дальше развиваться в этом направлении.

Стоит отметить, оба объекта открыты в рамках реализации государственной программы «Дорожная карта занятости» при поддержке акима области

Даниала Ахметова.

Аким района вручил благодарственные письма ветеранам спорта Майдану Муканову, Дауылбаю Исаинулы, Байболату Тореханову и Бейсену Толеубаеву. В свою очередь аксакалы выразили свои искренние пожелания и поздравили присутствующих с праздником.

Гульжан Естаева

ОВП Абайского района

Абайский район