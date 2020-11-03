Спецтехника родом из Семея 

Одним из основных пунктов Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана является развитие транспортной медицины.

Для сельских организаций здравоохранения уже закуплены и доставлены десять передвижных медицинских комплексов, это позволит обеспечить медицинской помощью жителей отдаленных сёл.

Машины скорой помощи, закупленные на средства областного бюджета, пополнили парк санитарного автотранспорта Восточно-Казахстанской областной и Семейской станции скорой медицинской помощи. Главной особенностью поставляемого автотранспорта является то, что они произведены местным предприятием ТОО «СемАЗ», которое в рамках рабочей поездки в Семей посетил глава региона Даниал Ахметов.

Санитарный автотранспорт соответствует всем требованиям международных стандартов, оснащён медицинским оборудованием для оказания скорой и неотложной медицинской помощи: аппаратами искусственной вентиляции лёгких, ЭКГ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, медицинской укладкой и другой необходимой аппаратурой.

Даниал Ахметов дал высокую оценку каретам скорой помощи, которыми будут оснащены все отделения в городах и районах области.

– Сегодня у нас готово 60 машин, 40 из них направятся в Усть-Каменогорск, – отметил Даниал Ахметов. – На сегодня мы видим статистику, никакой напряжённости нет. Поставка машин скорой помощи улучшит качество медицинских услуг. Нужно добиться того, чтобы скорая доезжала до больного в течение короткого времени. Уже 13 ноября будет подготовлено еще 40 машин, все они пойдут для комплектации скорой помощи в Семее. Здесь также будет двукратное превышение нормативного уровня. Затем, как уже отмечалось, мы укомплектуем и другие районы.

Стоит отметить, что до конца текущего года в медицинские организации региона будет поставлено 216 единиц санитарного автотранспорта.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Даниал Ахметов ознакомился с линией производства, выпускающей новые автобусы для Усть-Каменогорска.

Особого внимания заслуживает тот факт, что автобусы сделаны с учётом потребностей маломобильных категорий граждан.

– В ближайшее время мы завершим работу с Банком развития Казахстана, автобусы на 3,5 млрд тенге уйдут в Усть-Каменогорск, – сказал аким области.

Кроме того, по информации главы региона, в ближайшем будущем в области появятся два мусороперерабатывающих завода, спецтехника для которых будет также изготовлена местными производителями.

– Мы ведём работу с Европейским банком реконструкции и развития, чтобы в Усть-Каменогорске и Семее появились мусороперерабатывающие заводы. Для этого потребуется специальная техника. Мы попросили руководство завода «СемАЗ» подготовить эти машины, поработали с китайскими партнёрами. Машины будут готовы в ближайшее время. Я уверен, что они не будут уступать машинам заграничного производства. В соответствии с программой мы обеспечим наши мусороперерабатывающие заводы техникой, – резюмировал Даниал Ахметов.

Флора Левина