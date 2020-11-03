Спецтехника родом из Семея 

Выполняя послание Президента РК

Одним из основных пунктов Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана является развитие транспортной медицины. Спецтехника родом из Семея 

Для сельских организаций здравоохранения уже закуплены и доставлены десять передвижных медицинских комплексов, это позволит обеспечить медицинской помощью жителей отдаленных  сёл. 

Машины скорой помощи, закупленные на средства областного бюджета, пополнили парк санитарного автотранспорта Восточно-Казахстанской областной и Семейской станции скорой медицинской помощи. Главной особенностью поставляемого автотранспорта является то, что они произведены местным предприятием ТОО «СемАЗ», которое в рамках рабочей поездки в Семей посетил глава региона Даниал Ахметов. 

Санитарный автотранспорт соответствует всем требованиям международных стандартов, оснащён медицинским оборудованием для оказания скорой и неотложной медицинской помощи: аппаратами искусственной вентиляции лёгких, ЭКГ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, медицинской укладкой и другой необходимой  аппаратурой. 

Даниал Ахметов дал высокую оценку каретам скорой помощи, которыми будут оснащены все отделения в городах и районах области. 

 – Сегодня у нас готово 60 машин, 40 из них направятся в Усть-Каменогорск, – отметил Даниал Ахметов. – На сегодня мы видим статистику, никакой напряжённости нет. Поставка машин скорой помощи улучшит качество медицинских услуг. Нужно добиться того, чтобы скорая доезжала до больного в течение короткого времени. Уже 13 ноября будет подготовлено еще 40 машин, все они пойдут для комплектации скорой помощи в Семее. Здесь также будет двукратное превышение нормативного уровня. Затем, как уже отмечалось, мы укомплектуем и другие районы. 

Стоит отметить, что до конца текущего года в медицинские организации региона будет поставлено 216 единиц санитарного автотранспорта. 

Кроме того, в ходе рабочей поездки Даниал Ахметов ознакомился с линией производства, выпускающей новые автобусы для Усть-Каменогорска. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что автобусы сделаны с учётом потребностей маломобильных категорий граждан. 

– В ближайшее время мы завершим работу с Банком развития Казахстана,  автобусы на 3,5 млрд тенге  уйдут в Усть-Каменогорск, –   сказал аким области. 

Кроме того, по информации главы региона, в ближайшем будущем в области появятся два мусороперерабатывающих завода, спецтехника для которых будет также изготовлена местными производителями. 

– Мы ведём работу с Европейским банком реконструкции и развития, чтобы в Усть-Каменогорске и Семее появились мусороперерабатывающие заводы. Для этого потребуется специальная техника. Мы попросили руководство завода «СемАЗ» подготовить эти машины, поработали с китайскими партнёрами. Машины будут готовы в ближайшее время. Я уверен, что они не будут уступать машинам заграничного производства. В соответствии с программой  мы обеспечим наши мусороперерабатывающие заводы техникой, – резюмировал  Даниал Ахметов.

Флора Левина 

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