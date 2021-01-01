Какие изменения произошли в этом году в сфере медицины, рассказал аким района Алтай Каликан Байгонусов.

Мы уже сообщали читателям «Рудного Алтая» об итогах социально-экономического развития в районе Алтай. В этом материале речь пойдёт о достижениях в сфере медицины.

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Елбасы Нурсултан Назарбаев, а теперь и Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяют особое внимание социально значимым сферам, в числе которых – здравоохранение. Так, в районе Алтай за последние годы в системе здравоохранения произошли значительные трансформации. Благодаря поддержке акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова успешно функционируют инсультный центр и родильный дом III уровня, которые по своему оснащению не уступают ведущим клиниками крупных городов.

В этом году на базе Межрайонной больницы района Алтай запущен ангиографический блок, благодаря которому у жителей появилась возможность проводить коронарографию и стентирование.

– Закуплено медицинское оборудование на сумму 50671,5 тысячи тенге, – сообщил Каликан Байгонусов. – Выполнен текущий ремонт ангиографической операционной на сумму 235094,2 тысячи тенге. Установлен и запущен в работу ангиограф. Стоимость оборудования составила 425 млн 890 тысяч тенге.

Добавим, что ангиографический блок уже зарекомендовал себя – проведено пять ангиографических исследований и двоим пациентам сделано стентирование коронарных сосудов сердца.

Немаловажную роль в оказании медицинских услуг играет и состояние медучреждений. Впервые со времён постройки в Межрайонной больнице района Алтай проведён капитальный ремонт. До этого ежегодно за счёт средств больницы проводился частичный косметический ремонт, в основном асептических кабинетов.

В этом году при содействии Даниала Ахметова из фонда «Парыз» выделили 100 миллионов тенге. Средства позволили заменить окна и двери, выложить стены и пол кабинетов хирургического профиля кафельной плиткой, а также обновить фасад здания, на территории произвести укладку асфальтового покрытия. Сейчас пациенты получают необходимую медпомощь в комфортных условиях.

– Поликлиника преобразилась до неузнаваемости, – отметила заведующая консультативно-диагностическим отделением Светлана Лукьянова. – Здесь стало светло и уютно. Не секрет, что многое зависит от обстановки, в которой работаешь. Да и пациентам приятнее получать медицинские услуги в обновлённом здании.

Также в течение этого года обновили и заменили медицинское оборудование на общую сумму 30 млн 700,0 тыс. тенге.

Большое внимание в районе уделяется повышению квалификации сотрудников здравоохранения.

– 150 работников лечебно-профилактических учреждений прошли обучение на различных клинических базах, в том числе и за рубежом, – резюмировал КаликанБайгонусов. – Для полноценной эксплуатации современного оборудования 14 врачей в прошлом году прошли обучение на базе ведущих клиник Англии и Литвы.

Александра Исаева

Фото ОВП района Алтай