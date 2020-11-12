Строим будущее, сохраняя историю 

Совсем скоро Семей приобретёт новый современный облик, для этого уже разработан проект детальной планировки. О том, сохранятся ли памятники истории и какие новостройки появятся в городе, рассказали на пресс-конференции представители отдела культуры и развития языков, а также отдела архитектуры и градостроительства.

– В проекте сохранены все капитальные жилые и общественные здания, представляющие ценность как памятники истории, культуры и архитектуры, – сообщил руководитель отдела архитектуры и градостроительства Семея Ардак Исатаев. – При этом по проекту предусмотрено размещение средней и многоэтажной застройки на территориях, занятых в настоящее время индивидуальными жилыми домами.

Так, предлагается возвести квартал малоэтажной застройки на ул. Жумабаева – ул. Павлова – ул. Посмакова. Районы новой застройки будут обеспечены необходимыми объектами социального и культурно-бытового обслуживания. На улицах Чайковского, Морозова и пр. Шакарима, на месте малоценной одноэтажной застройки, появятся жилые комплексы, бизнес-центры. Кроме того, в центральной части города построят новые общественные здания, торговые дома, многофункциональные развлекательные центры.

– Особое внимание уделяется благоустройству и озеленению района, устройству набережной вдоль протоки Семипалатинка, – сообщил Ардак Исатаев. – Сеть новых магистральных и жилых улиц свяжет этот район с другими частями города. Озеленение будет производиться на территории учреждений образования, здравоохранения, а также на участках усадебной застройки. Новыми зелёными зонами станут предусмотренные проектом Центральный, Прибрежный и детский парки.

Наряду с этим в Семее разработан и утверждён план мероприятий по обновлению исторического облика города. В городском маслихате созданы две временные комиссии по выявлению и диагностированию состояния объектов историко-культурного наследия. В их состав вошли представители самостоятельных отделов, руководители учреждений культуры, образования, историки и представители общественных объединений.

Целью первой комиссии является выявление объектов культурного наследия. Цель второй комиссии – проведение диагностики и визуального осмотра, комплекса организационных, аналитических мероприятий, направленных на установление степени сохранности объекта истории, культуры и архитектуры.

– Комиссией проведено два выезда к памятникам, вошедшим в Государственный список памятников истории и культуры, – рассказала руководитель городского отдела культуры и развития языков Назерке Аккожина. – Осмотрено 35 памятников историко-культурного наследия в черте города. Выявлено, что у здания гостиницы «Бинар», расположенной на улице Мәңгілік Ел, снесены и разрушены внутренние стены. Владельцу даны разъяснения, в уполномоченный орган направлено письмо о принятии мер по данному вопросу.

К слову, на сегодняшний день в городе зарегистрировано 66 памятников истории и культуры. В том числе 34 памятника архитектуры и градостроительства, 16 – монументального искусства, 16 памятников истории и археологии. Из них 10 – республиканского значения, 56 – местного.

После того как рухнула стена здания зооветинститута, семейчан волнует вопрос, сохранит ли оно статус исторического памятника. Как сообщила Назерке Аккожина, судьба его зависит от решения областной комиссии.

– Учитывая сложившуюся ситуацию, на имя председателя городского общественного совета З. Жамалтдиновой направлено письмо о вынесении на рассмотрение общественного совета вопроса о сохранении либо лишении статуса памятника истории и культуры у этого здания, – сообщила Назерке Аккожина.

После решения общественного совета и проведённой собственником здания историко-культурной экспертизы областная комиссия по охране памятников истории и культуры вынесет решение рекомендательного характера о лишении статуса либо об отказе в его лишении. При положительном протокольном решении комиссии документы будут направлены в специальную комиссию при Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан.

Пока этот вопрос находится на рассмотрении, в микрорайоне Карагайлы определены основные площади под застройку многоквартирными жилыми домами. Квартиры в них планируется распределить в том числе горожанам, состоящим в очереди на получение жилья. Площадь территории, выделенной под строительство, составляет 203 га. В итоге жилищный фонд пополнится 850,8 тыс. кв. м.

Запланированные к постройке более 160 домов позволят обеспечить жильём порядка 27,4 тыс. человек. Район обеспечен магистральными сетями водоснабжения, водоотведения, телекоммуникаций, тепло- и электроснабжения в рамках программы «Нұрлы жол». Подведены внутриквартальные инженерные сети к введённым в эксплуатацию жилым домам.

В этом году планируется ввести в строй еще восемь домов, из них четыре кредитных и четыре арендных без права выкупа. Объявлен конкурс на начало строительства 12 домов общей площадью 61 тыс. кв. м. В микрорайоне также предусмотрено строительство школ и детских садов.

До 2025 года планируется построить и ввести в эксплуатацию 133 дома.

Флора Левина

Семей