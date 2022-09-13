Темирбек Касымжанов, председатель ТОП «Профсоюзный центр ВКО»:

– Послание Президента РК народу Казахстана стало одним из самых ожидаемых событий уходящего года. Курс на политическую модернизацию, поддержанный на общенародном референдуме, должен был стать началом для дальнейших экономических реформ. И он получил своё логическое продолжение в предложенных структурных преобразованиях.

В Послании затронуты важнейшие экономические и политические темы, предложены кардинальные изменения в законодательной сфере, колоссальные меры социальной поддержки населения и реформы системы государственного и политического управления.

Решения, принятые по социальному блоку, заслуживают отдельного внимания. Среди них – меры по улучшению дошкольного воспитания через повышение социального статуса и заработной платы воспитателей, строительство новых современных школ и доступность высшего образования посредством выделения грантов и льготных кредитов.

Также повышение благосостояния народа, в частности в нашем регионе – более чем 50 тысяч восточноказахстанцев, в результате увеличения минимальной заработной платы (МЗП), внедрение новой методики определения МЗП, что в последние годы отстаивала Федерация профсоюзов РК. Ещё доведение базовой ставки пенсии от 70 до 120 процентов от прожиточного минимума и увеличение периода выплат по уходу за ребёнком до 1,5 лет и многое другое.

Ключевым среди предлагаемых социальных мер поддержки населения стало предложение уже с 2024 года отчислять 50 процентов инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия.

Главный посыл, по мнению членов профсоюзов Восточного Казахстана, состоит в том, что предлагаемые реформы – это стратегические инвестиции в будущее страны, основная ценность которой – люди. Инициативы Президента получили широкую поддержку со стороны профсоюзных лидеров области, которые в свою очередь приложат все усилия не только для объективного разъяснения и информирования трудовых коллективов, но и примут активное участие в их реализации.

Государственная политика, основанная на справедливом распределении национального дохода и сильном социальном пакете, – не что иное, как поддержка профсоюзной инициативы о социальной справедливости, которая всегда будет пользоваться поддержкой общества. Ведь как говорят в народе: «Ұлым дейтін елің болмаса, елім дейтін ұл қайдан тусын».