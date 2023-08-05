Страховка от жары

Восточноказахстанские аграрии могут заключить договоры по индексному страхованию дефицита влажности почвы.

На сегодняшний день, по информации Министерства сельского хозяйства РК, от риска засухи застраховано 236 тысяч гектаров земель в восьми регионах Казахстана. Сумма премий составила порядка 1,5 млрд тенге, из которых 1,2 млрд тенге было просубсидировано.

– Оператором страхования в АПК является Аграрная кредитная корпорация. Заключить договоры фермеры могут в информационной системе Agroinsurance на сайте www.kezekte.kz. Все процедуры, начиная от заключения договора до страховых выплат, производятся на электронной платформе. Факт наступления страхового случая система фиксирует автоматически, опираясь на спутниковые данные. Это обеспечивает объективность и прозрачность механизма выплат, – сообщили в министерстве.

Индексное страхование рисков от дефицита влаги является трёхфазным. Первая фаза – с 15 мая по 14 июня, вторая – с 15 июня по 14 июля и третья – с 15 июля по 14 августа. Фермер самостоятельно выбирает, когда застраховать свои поля. В зависимости от фазы определяется размер страхового полиса и последующих выплат. По страховым продуктам предусмотрена государственная поддержка в виде субсидирования страховых премий. Таким образом, страховой полис для аграриев становится дешевле на 80%.

– Застраховать можно посевы зерновых (пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, гречиха, просо, сорго зерновая, тритикале яровой, рожь яровая), зернобобовых (горох, чечевица, нут) и масличных (подсолнечник, рапс, лён, соя, рыжик яровой, сафлор, горчица) культур, – рассказали специалисты Минсельхоза.

Механизм страхования от засухи с учётом субсидирования стал существенной поддержкой для отечественных фермеров и помог не только получить компенсацию за потери, но и сохранить функционирование своих хозяйств. Наряду с этим на страховом рынке реализуется продукт страхования пастбищ, основанный на индексе дефицита их биомассы. Застраховать можно пастбища с однолетними и многолетними травами. Страховой период – с 1 мая по 30 августа, тариф составляет 3,2 процента.

Мониторинг полей осуществляют источники дистанционного зондирования земли, которые фиксируют относительное количество воды в растениях и обеспечивают показания индекса дефицита биомассы.

Дарья Штейн