Стоп, машина

Лишённый прав автолюбитель в нетрезвом состоянии разъезжал по улицам Риддера.

По информации пресс-службы ДП ВКО, при патрулировании городских улиц сотрудниками батальона патрульной полиции был остановлен автомобиль марки «Toyota» под управлением местного жителя.

Во время разговора от мужчины исходил резкий запах алкоголя. Это послужило основанием для проведения медицинского освидетельствования. Согласно результатам, водитель находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

Также было установлено, что правонарушитель в октябре 2019 года был привлечён к административной ответственности и лишён права управления транспортным средством сроком на пять лет.

По этому факту начато досудебное расследование по ст. 346 ч. 1 УК РК. Теперь нарушителю грозит более суровое наказание. В соответствии со статьёй уголовного кодекса возможно ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

Марк Касымов