Статистика внушает оптимизм

В Казахстане за сутки выявлено всего 253 новых факта заражения, в том числе в Восточно-Казахстанской области – 11, по республике выздоровели 1263 человека (в ВКО – 20).

Всего с начала пандемии в Казахстане зафиксировано 1 303 316 случаев заражения.

По информации Минздрава, за сутки в стране от КВИ и ковидной пневмонии скончались четыре пациента, в нашей области летальных случаев нет.

Восточно-Казахстанская область, как и все другие регионы страны, находится в «зелёной» зоне риска распространения КВИ.

Между тем учёные заявляют, что пандемия COVID-19 близка к окончанию. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что мир пока ещё не пережил пандемию, но, вероятнее всего, движется к её концу. Профессор-вирусолог сделал свои вводы, основываясь на последних данных статистики.

– Мы сейчас можем рассчитывать на иммунный фон населения, который поспособствует тому, что заболеваемость спадёт, волны прекратятся и количество летальных случаев уменьшится, – отметил Альтштейн.

Но последнее слово за ВОЗ. Решение о прекращении пандемии принимается Всемирной организацией здравоохранения. Если она объявит, что пандемия закончилась, значит так и будет, цитирует учёного МВК по нераспространению COVID-19.

Пока же эксперты ВОЗ обнародовали статистику психологических отклонений, вызванных пандемией. Только за год COVID-19 вызвал рост случаев тревожности и депрессий в мире на 25 процентов. Основные причины – сильный стресс, вызванный социальной изоляцией из-за карантина, ограничениями на возможности работать, общаться с родными.

– Одиночество, опасность заражения, страх собственной смерти и близких, горе после тяжёлой утраты и финансовые проблемы способствовали стрессу, приводящему к тревоге и депрессии, – сообщается в докладе ВОЗ.

По данным организации, больше всего пострадали медики, молодёжь и женщины. Директор департамента ВОЗ по вопросам психического здоровья Девора Кестель отметила, что необходимо принимать срочные меры для того, чтобы психологическая поддержка была доступна всем нуждающимся.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников