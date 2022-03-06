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Статистика внушает оптимизм

06.03.2022
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В Казахстане за сутки выявлено всего 253 новых факта заражения, в том числе в Восточно-Казахстанской области – 11, по республике выздоровели 1263 человека (в ВКО – 20).

Всего с начала пандемии в Казахстане зафиксировано 1 303 316 случаев заражения.

По информации Минздрава, за сутки в стране от КВИ и ковидной пневмонии скончались четыре пациента, в нашей области летальных случаев нет.

Восточно-Казахстанская область, как и все другие регионы страны, находится в «зелёной» зоне риска распространения КВИ.

Между тем учёные заявляют, что пандемия COVID-19 близка к окончанию. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что мир пока ещё не пережил пандемию, но, вероятнее всего, движется к её концу. Профессор-вирусолог сделал свои вводы, основываясь на последних данных статистики.

– Мы сейчас можем рассчитывать на иммунный фон населения, который поспособствует тому, что заболеваемость спадёт, волны прекратятся и количество летальных случаев уменьшится, – отметил Альтштейн.

Но последнее слово за ВОЗ. Решение о прекращении пандемии принимается Всемирной организацией здравоохранения. Если она объявит, что пандемия закончилась, значит так и будет, цитирует учёного МВК по нераспространению COVID-19.

Пока же эксперты ВОЗ обнародовали статистику психологических отклонений, вызванных пандемией. Только за год COVID-19 вызвал рост случаев тревожности и депрессий в мире на 25 процентов. Основные причины – сильный стресс, вызванный социальной изоляцией из-за карантина, ограничениями на возможности работать, общаться с родными.

– Одиночество, опасность заражения, страх собственной смерти и близких, горе после тяжёлой утраты и финансовые проблемы способствовали стрессу, приводящему к тревоге и депрессии, – сообщается в докладе ВОЗ.

По данным организации, больше всего пострадали медики, молодёжь и женщины. Директор департамента ВОЗ по вопросам психического здоровья Девора Кестель отметила, что необходимо принимать срочные меры для того, чтобы психологическая поддержка была доступна всем нуждающимся.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

06.03.2022
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