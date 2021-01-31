Стартовал Кубок Казахстана по хоккею

Розыгрыш этого трофея в этом году проходит в необычном формате – сразу в трёх городах – Кокшетау, Павлодаре и Караганде. Он стартовал во время сезона (раньше такого не было), и участие в нём принимают двенадцать команд, включая команды из ВХЛ – «Торпедо», «Сарыарка», «Номад».

В стартовом матче группового этапа «Торпедо» одержало победу над «Иртышом» – 3:4. Показательного разгрома не вышло. В некоторых моментах казалось, что «Иртыш» даже совершит апсет. К примеру, в середине матча его хоккеисты вели в счёте (3:2). Несмотря на то, что клуб находился в ослабленном составе, игра против фаворита была конкурентной.

Сенсации всё же не произошло – несмотря на мастерство голкипера «Иртыша» и довольно острые атаки, игроки «Торпедо» в конце матча заработали отрыв в одну шайбу. После вратарю устькаменогорцев пришлось демонстрировать профессиональные навыки, при атаке шестерых оппонентов, и Максим Сидоров не подвёл команду.

В свою очередь, действующий обладатель кубка «Алтай Торпедо» проиграл «Актобе» – 1:4. Устькаменогорцы в первом периоде провели одну шайбу в ворота соперника, а потом пропустили четыре в свои. Игроки «Актобе» дважды воспользовались численным преимуществом, реализовав большинство, и два гола забросили, играя в равных составах.

Дамир Омаров

Фото из открытых источников