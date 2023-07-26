Под таким интересным названием в Восточно-Казахстанской области стартовал литературный инста-челлендж.

Не секрет, что в последние годы слово «челлендж» стало популярным в Интернет-пространстве. В переводе с английского языка оно означает вызов. К примеру, блогер выполняет задание и размещает его видеозапись в сети, затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей. Вовлечь как можно больше людей в процесс – в этом и заключается суть челленджа.

Посещая страницы в социальных сетях, мы часто сталкиваемся с тематическими челленжами. Обычно они приурочены к каким-либо праздникам либо значимым датам, а также проводятся для привлечения внимания к чему-либо. Например, Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея решила запустить челлендж «Стань звездой чтения». Таким образом специалисты популяризируют культуру чтения.

Как сообщается на официальной странице библиотеки, для участия в конкурсе необходимо выполнить несколько заданий. Первое – опубликовать на своей инста-странице оригинальное фото с любимой книгой в любой локации. Вторым обязательным условием является подписка на официальную страницу библиотеки в социальной сети Instagram. Также при публикации необходимо отметить их страницу.

Победителем инста-челленджа «Стань звездой чтения» станет тот участник, который наберёт наибольшее количество лайков и комментариев. По завершении его ждёт подарок.

Добавим, что инста-челлендж продлится до 30 августа. Принять участие и творчески проявить себя в нём может каждый желающий.

Александра Исаева