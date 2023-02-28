В районе Самар набирает популярность челлендж «Алғысымыз шексіз».

Его организовали представители районного молодёжного ресурсного центра, приурочив мероприятие ко Дню благодарности.

Для того чтобы стать участником челленджа, нужно совсем немного: видеокамера, аккаунт в социальных сетях и, самое главное, желание выразить благодарность тем, кто заслужил.

Жители района Самар от чистого сердца говорят спасибо друг другу, соседям, родной стране, работникам разных сфер.

Многие жители района гордятся подвигами медицинских работников. Они отмечают, что с начала пандемии и по сей день люди в белых халатах всегда на передовой, спасают человеческие жизни.

Жительница села Самар Роза Атаханова выразила признательность работникам районной больницы.

– В канун этого замечательного праздника хочу поблагодарить вас, уважаемые медицинские работники нашего района, – обратилась она. – Спасибо вам за ваш бесценный и самоотверженный труд. Здоровья вам, достойного вознаграждения за вашу нелёгкую работу.

Много добрых слов звучит и в адрес педагогов. Жители села Мариногорка специально пришли для этого в местную школу.

В рамках челленджа школьники из этого села говорят спасибо всем своим землякам, встречая их в магазинах, амбулатории, клубе, лесничестве, во дворах. Они считают, что благодарности много не бывает!

Ерик Абитов

Район Самар