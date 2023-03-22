На работу как на праздник

В преддверии Наурыза сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО организовали красочный челлендж: работники ДЧС пришли на работу в традиционных казахских костюмах и приняли участие в фотопроекте.

Накануне щедрого весеннего праздника Наурыз в ДЧС ВКО решили разнообразить рабочие будни и создать особое праздничное настроение.

– Наши сотрудники организовали челлендж под названием «День национальной одежды», – рассказали в пресс-службе департамента. – Спасатели, диспетчеры, водители пожарных машин, сотрудники кадровой службы и инспекторы государственного пожарного контроля пришли на работу в традиционных казахских костюмах.

По словам участников челленджа, им хотелось создать яркий колорит приближающегося праздника. И украсить рядовой рабочий день с помощью бешпетов, жилетов и других элементов одежды с традиционными национальными узорами и деталями. Девушкам идея особенно пришлась по душе: они с удовольствием примеряли казахские украшения и серьги. А самые красочные кадры, попав в объектив фотографа, моментально заполнили социальные сети.

– Наурыз означает не что иное, как «новый день» и в Казахстане символизирует плодородие, дружбу и любовь, – комментирует начальник управления кадровой политики ДЧС ВКО Айдын Мустафин. – В этот день люди одеваются нарядно, ходят в гости к родным и близким, не смолкают добрые пожелания. Поэтому своим фотопроектом мы хотели привлечь внимание наших соотечественников и показать особое значение национального наряда. Ведь традиционная одежда не только подчёркивает внешнюю красоту человека, но и олицетворяет богатый духовный мир и любовь к своему народу.

В городе Алтай спасатели устроили танцевальный флэшмоб. Работники противопожарной службы выступили с праздничной зарисовкой «Қара жорға» на фоне пожарного автомобиля сначала в полном спасательном обмундировании, а после в национальных костюмах. Четверо парней в чапанах, украшенных национальным орнаментом, и девушка в нежном розовом платье, символизирующем наступающую весну, порадовали своих зрителей. Старшие работники выразили признательность молодым коллегам за то, что они помнят и чтут традиции народа. Весёлый видеоролик с танцем спасателей уже набирает положительную реакцию в социальных сетях.

Лилия Дроздова

Фото пресс-службы ДЧС ВКО