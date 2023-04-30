Приветствие на разных языках

В преддверии Дня единства народа Казахстана спасатели ДЧС ВКО провели тематический челлендж.

Сотрудники департамента надели национальные костюмы разных этносов, проживающих на территории страны, и сняли видео с приветственными словами на разных языках.

Таким образом, они в очередной раз сделали акцент на межнациональной гармонии и единстве народа нашей большой страны.

– В районных и городских подразделениях области пожарные и спасатели, надев национальные костюмы, сняли цепочку видеороликов, на которых они здороваются друг с другом на разных языках или приветствуют коллег с помощью жестов, соответствующих этикету того или иного этноса, – рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Подобное мероприятие в ДЧС проводят не первый раз. Праздничные акции давно стали традицией среди спасателей.

– В прошлые годы мы организовывали акцию, рассказывая, как на разных языках вызвать спасательную службу, – добавили в ДЧС. – Ещё был челлендж, когда спасатели в национальной одежде исполняли музыкальные композиции и песни под аккомпанемент различных народных инструментов. Мир и согласие – главные ценности Казахстана, которые мы должны бережно хранить, подавая пример своим детям. Вместе мы сильнее!

Как подчеркнул заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин, главным посылом таких мероприятий является демонстрация многообразия культур и одновременно удивительного единства наших граждан, работающих в разных сферах, в том числе в службе ЧС.

– В ДЧС ВКО трудятся представители восьми этносов и народностей: казахи, украинцы, немцы, русские, татары, уйгуры, азербайджанцы и болгары, – отмечает заместитель начальника ДЧС. – Каждый из них уникален по-своему, но вместе они – одна дружная семья. Все успехи и достижения сотрудников Восточно-Казахстанского гарнизона стали возможными, прежде всего, благодаря сплочённости и дружбе коллектива, общей ответственности за судьбу граждан.

Лилия Дроздова