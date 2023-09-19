Стальная хватка

Армрестлеры из Восточно-Казахстанской области завоевали золото чемпионата мира и принесли сборной страны первое место. Сборная Казахстана по армрестлингу в прошлом году стала лидером на чемпионате мира, и вновь отечественные атлеты подтвердили свой профессионализм, завое-

вав в командном зачёте наибольшее количество медалей.

44-й чемпионат мира по армрестлингу среди кадетов, молодёжи и взрослых прошёл в Алматы. Казахстанским спортсменам на соревнованиях не было равных.

По сведениям пресс-службы Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, в первые дни соревнований в молодёжной категории хозяева заработали 58 золотых, 38 серебряных и 20 бронзовых медалей. В частности, среди кадетов казахстанцы завоевали 16 золотых, 14 серебряных и семь бронзовых наград. В категории юношей – 26 «золота», девять «серебра» и восемь «бронзы». В состязаниях среди молодёжи копилка казахстанской сборной пополнилась 16 золотыми, 15 серебряными и пятью бронзовыми медалями.

В последний день соревнований среди взрослых в командном зачёте Казахстан завоевал шесть золотых, девять серебряных и четыре бронзовые медали. Второе место заняла сборная Грузии, тройку лидеров замкнули турецкие армрестлеры.

В соревнованиях приняли участие более тысячи атлетов из 52 стран мира. В числе защищавших честь Казахстана были трое воспитанников Детско-юношеской спортивной школы города Алтай.

Ангелина Коробейникова под руководством тренера Медета Ракымова впервые приняла участие в спортивных состязаниях мирового уровня. По итогам нескольких турниров юная силачка из ВКО была признана лучшей среди женщин в весе до 60 килограммов.

Двое воспитанников спортшколы города Алтай также вернулись с соревнований с медалями. Сергей Антропов завоевал серебро, Илья Валуйских – золото, став чемпионом мира в своём весе.

В первенстве приняли участие специалисты горно-металлургической отрасли, которые, к слову, являются мастерами спорта международного класса по армрестлингу. Так, устькаменогорец Ораз Басаров стал серебряным призёром в категории до 55 кг в борьбе на левой руке, золотым – на правой.

Николай Мрзагарайев из Риддера среди молодёжи до 23 лет стал обладателем серебряной награды в весовой категории до 70 кг на правой руке.

Восточноказахстанские самородки намерены и дальше бить рекорды на международном уровне, поэтому после короткой передышки продолжают тренировки, ведь впереди ещё немало серьёзных соревнований.

Бахыт Сарсембаева