Стабильность в цене

Более 15 тысяч тонн плодоовощной и бакалейной продукции законтрактовано АО «СПК «Ертic» для реализации в период межсезонья 2023-2024 годов.

Продажа этих товаров в специализированных точках стабилизационного фонда начнётся традиционно с 1 ноября. Как отметили в пресс-службе социально-предпринимательской корпорации, они осуществляют стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары. В их перечень входят 19 наименований. В Восточном Казахстане работает областная комиссия по реализации механизмов сдерживания стоимости в отношении девяти таких продуктов (пять в бакалейной группе и четыре – в плодоовощной).

– На данный момент законтрактовано около 10 тысяч тонн плодоовощной продукции, – рассказали в пресс-службе АО «СПК «Ертic». – По бакалейной группе объём составляет более пяти тысяч тонн. Здесь осуществляется стабилизация цен в отношении шлифованного риса, гречневой крупы, сахара, макаронных изделий и подсолнечного рафинированного масла.

В корпорации также отметили, что для дальнейшего развития механизмов стабилизации цен реализуется инвестиционный проект по строительству оптово-распределительного центра «Алтай». Там будет расположено несколько овощехранилищ общей площадью 20 тысяч квадратных метров и кросс-док площадью 2,2 тысячи кв. м.

Это позволит не только хранить, но и создавать достаточные запасы социально значимых продуктов питания. Об официальном открытии центра будет объявлено дополнительно.

Мария Симонова