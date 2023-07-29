Сроки, качество, гарантии

Аким ВКО Ермек Кошербаев провёл встречу с предпринимателями региона, где обсудили два важных направления. Открытый диалог с представителями бизнес-сферы позволил озвучить проблемные вопросы в сфере снижения уровня инфляции, развития и улучшения автомобильных дорог.

Как отметил глава региона, предприниматели вносят особый вклад в развитие области. На сегодняшний день малый и средний бизнес обеспечивает порядка 170 тысяч рабочих мест.

Аким области акцентировал внимание участников встречи на том, что необходимо рассмотреть и обозначить пути снижения уровня инфляции в рамках дальнейшего социально-экономического развития.

– Высокая инфляция порой негативно влияет на положительные достижения экономики, – подчеркнул Ермек Кошербаев. – Одна из основных наших задач – снизить цены на социально значимые продукты питания.

Аким ВКО дал поручение представителям СПК «Ертіс», Управления сельского хозяйства и Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития сформировать конкретные предложения по этому вопросу. Так, например, рассмотреть возможности увеличения поставок плодоовощной продукции из южных регионов Казахстана, а также Узбекистана и Кыргызстана. По его словам, вход новых игроков на рынок продовольствия обеспечит реальную конкуренцию.

Он обратил внимание на важность строительства в областном центре оптово-распределительного центра (ОРЦ) «Алтай» с загрузкой до 45 тысяч тонн и с возможностью хранения и частичной переработки.

По информации и.о. руководителя УСХ ВКО Рамиля Сагандыкова, индекс потребительских цен с начала текущего года вырос на 5,8 процента. На сегодняшний день количество действующих сельхозтоваропроизводителей составляет 653 юридических лица, 8700 крестьянских и фермерских хозяйств и 73 тысячи домашних хозяйств в посёлках и сельских округах. По социально значимым продуктам питания область обеспечивает себя полностью по восьми наименованиям из девятнадцати.

По второму вопросу свой доклад представил заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО по вопросам развития дорог Ерлан Уалиев. Он отметил, что общая протяжённость автомобильных дорог в регионе составляет более 5200 км, из которых 1238 км – республиканского значения, 1587 км – областного, 2440 км – районного значения. В текущем году на дорожно-ремонтные работы на трассах областного и районного значения предусмотрено свыше 28 миллиардов тенге с охватом 390 километров. На следующий год запланирован ремонт не менее 200 километров дорог областного значения, в основном, в направлении туристических зон.

Глава региона отметил, что развитие автомобильных дорог является одним из приоритетных направлений в Казахстане. Данный процесс должен реализовываться сразу по нескольким направлениям.

– Работы по обслуживанию, ремонту и содержанию дорог должны осуществляться без предпочтений для каких-либо компаний, – резюмировал Ермек Кошербаев. – Главное, сроки, качество и гарантии выполненных работ.

Он также акцентировал внимание на том, что 2024 год в ВКО будет объявлен годом дорог. В связи с этим аким области дал поручение акимам районов совместно с Управлением экономики и бюджетного планирования, Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог проработать все проблемные вопросы и к концу августа текущего года сформулировать конкретные предложения.

Ерик Абитов