Спорт

Сразу в дамки

05.03.2023
748

Восточноказахстанские шашисты завоевали четыре медали разного достоинства на чемпионате Казахстана.

Турнир среди ветеранов этого вида спорта проходил в Караганде. Первенство оспаривали 27 мужчин и 13 женщин из 11 областей страны, в том числе и из Восточного Казахстана, в возрастных категориях от 50 до 60 лет и старше.

Чемпионат состоял из девяти туров в двух номинациях – классика и рапид. Среди участников мастера спорта, мастера спорта международного класса и кандидаты в мастера спорта.

Шашисты нашего региона завершили эти соревнования с хорошим результатом. Как рассказал тренер команды ВКО Аман Ибраимов, они привезли домой четыре медали разного достоинства.

Так, Сауле Бейсембаева (50 лет) завоевала сразу две золотые медали, стала победителем и в классике и в рапиде.

Мастер спорта Юрий Соколков (60 лет) взял бронзу. Кандидат в мастера спорта Максим Оспанов (50 лет) также завоевал бронзу. Оба наших земляка отличились в рапиде.

По их словам, шашки – это наука, спорт и искусство в одной игре, доставляющие много радости и удовольствия. Поэтому они популярны в любом возрасте. В ряду интеллектуальных игр шашки занимают второе место после шахмат. Эта увлекательная игра служит не только для развлечения, но развивает логическое мышление, смекалку, сообразительность.

Ерик Абитов

 

05.03.2023
748

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