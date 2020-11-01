Современный имидж культурного центра 

Облик современного Семея колоссально изменился. Некогда небольшой провинциальный городок сегодня превратился в город будущего. Новые социально важные объекты, жилые комплексы, инфраструктура… И главное – город продолжает наращивать темпы развития.

Из-за пандемии коронавируса 175-летие Абая Кунанбайулы, под эгидой которого проходит этот год, отпраздновали гораздо скромнее, чем планировалось.

Многие мероприятия были отменены, а некоторые перенесены в онлайн-формат. Однако это не означает, что праздник проходит незаметно. Сложная эпидемиологическая обстановка не помешала реализации ряда грандиозных проектов по благоустройству города. Положительные преобразования коснулись, прежде всего, культурных объектов.

На сегодня полностью отремонтирован драматический театр имени Абая – гордость семейчан. Обновлён фасад здания, отремонтированы лестницы, благоустроена прилегающая территория. Разительно изменилось внутреннее убранство театра. Преобразился холл, зрительный зал. Партер, бельэтаж, балкон и ложи обзавелись новыми креслами. Масштабные работы были проведены и на сцене. Там полностью заменили напольное покрытие и техническое оснащение – световую и звуковую аппаратуру. Обновлено и закулисье – гримёрки, репетиционные комнаты, административное крыло.

К юбилейной дате завершены масштабные ремонтные работы в государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповеднике «Жидебай-Борили». Отреставрированы выставочные залы музея Абая, благоустроена его территория.

В рамках комплексного плана развития города благоустраиваются дворы многоэтажек. Устанавливаются детские, спортивные и воркаут-площадки, а также места для отдыха жителей. Кроме того, проектом предусмотрены работы по укладке во дворах асфальта и проведение освещения.

Горожане, вдохновлённые преобразованиями в городе, тоже стараются внести свой вклад в благоустройство. К примеру, жильцы многоэтажных домов в микрорайоне Карагайлы своими силами озеленяют дворовые территории.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Семея участвует в реализации проектов по реконструкции площадей Абая иМухтара Ауэзова, проспекта Ауэзова (участок от улицы Селевина до мясокомбината), благоустройству улиц и дворов.

В соответствии с новым архитектурным решением отремонтированы жилые здания, в том числе исторические – по улице Абая, 67 и Дом братьев Мусиных. Восстанавливается их облик, проведены побелка фасада, ремонт крыши.

Подвергнется реконструкции и площадь Мухтара Ауэзова.

– Памятник писателю будет полностью облицован мраморной плиткой. Также на всей территории площади установят подсветку, заменят уличное освещение, обновят фонтан и газоны, – отметил руководитель отдела ЖКХ Амантай Утельбаев.

По его словам, до 2025 года по программе «Мой двор» за счёт местного бюджета планируется комплексное благоустройство дворовых территорий с установкой детских площадок. По причине пандемии работы временно приостановлены.

Огромное внимание в городе уделяется дорожной инфраструктуре. По информации заместителя руководителя городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлана Сергазинова, в этом году на ремонт дорог из городского бюджета выделено 1,359 миллиарда тенге.

Ремонтные работы уже завершены на одиннадцати улицах. Так, на левом берегу ремонту подверглись дороги Семей – Караул – от школы до кольцевой развязки, улица Волгоградская – от СОШ № 49 до улицы Рыкова, улица Селевина – от улицы Рыкова до улицы Автодорожной, улица Бозтаева – от улицы Селевина до кольцевой развязки Левого берега, улица Глинки – от кольцевой развязки Левого берега до улицы Промышленной. Отремонтирована также подъездная дорога к аэропорту. Новый облик приобрела и прилегающая к нему территория.

– К 175-летию Абая за счёт средств местного бюджета были выполнены работы по благоустройству прилегающей территории к аэропорту. Заасфальтированы площадки, отремонтирована подъездная дорога. Проведена работа по благоустройству и озеленению прилегающей территории. Высажены цветники, появились газоны, посажены ели. Есть пешеходная дорожка, установлены лавочки. На эти работы затрачено 104 миллиона тенге, – пояснил Нурлан Сергазинов.

Кроме того, произведён ремонт автодорог Семей – Кайнар, Омск – Майкапчагай. На подвесном мосту Семея отремонтировано асфальтовое покрытие.

К юбилею великого поэта Абая Кунанбайулы Алматинская область решила подарить Семею аллею Абай жолы. Обновлённая аллея пролегает от пересечения улиц Ауэзова и Селевина до мясокомбината. Проект «Абай жолы» представляет собой пешеходную улицу протяженностью 2 100 метров. Здесь предусмотрены все условия для проведения досуга: восемь детских и спортивных площадок, будут установлены скамейки, а также велодорожка длиной 1600 метров. Кроме того, планируется посадка деревьев и установка вдоль улицы стел с изречениями поэта. Всего на данный проект выделено более 600 миллионов тенге.

Еще одна приятная новость – на центральной городской площади появилась многофункциональная скамейка. Она определяет температуру воздуха и показывает время, а также может зарядить смартфон. Лавочку установили за счёт спонсорских средств ТОО «Зеленстрой Семей».

Как пояснили в акимате города, такие же чудо-лавки, возможно, будут установлены на площади, в парках и на аллеях Семея.

Бахыт Сарсембаева