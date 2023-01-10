Правопорядок

Сомнительный трофей

10.01.2023
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Трое восточноказахстанцев застрелили чужую лошадь и разделали её тушу для последующей продажи.

По информации пресс-службы ДП ВКО, ранним утром на перевале Чечек сотрудники батальона патрульной полиции остановили транспортное средство. Поводом для этого послужил очевидный перегруз легкового автомобиля. Помимо водителя в салоне авто находились ещё два пассажира.

При осмотре машины стражи порядка обнаружили в багажнике тушу разделанного животного. Перевозка осуществлялась без соответствующих документов. Более того, рядом с автомобилем полицейские увидели ружьё.

Как оказалось, один из пассажиров, увидев движущихся к машине сотрудников полиции, решил избавиться от орудия преступления. Он приоткрыл дверь салона и выбросил ружьё в снег.

При допросе подозреваемые дали показания, что в два часа ночи они целенаправленно выехали в сторону села Мамай Батыр в Уланском районе. Недалеко от населённого пункта мужчины застрелили из ружья пасущуюся лошадь и разделали тушу. От шкуры и головы животного злоумышленники избавились по пути в Усть-Каменогорск, куда они направлялись для сбыта добытого мяса.

– По данному факту начато досудебное расследование, в ходе которого выяснилось, что преступная группа и ранее промышляла скотокрадством на территории Уланского района, – сообщили полицейские. – В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. В отношении злоумышленников возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 188-1 УК РК. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет.

Ерик Абитов

10.01.2023
790

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