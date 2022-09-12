Сохраняя язык и традиции

В Алтае прошёл областной фестиваль «Отаны бірдің – тілегі бір, жүрегі бір».

Подобные фестивали в регионе проводятся ежегодно. В этом году праздничное событие состоялось в районе Алтай. На мероприятии, инициированном Управлением культуры ВКО, собрались заместители акимов городов и районов, учёные, руководители и специалисты отделов по развитию языков, представители этнокультурных объединений. С поздравительной речью к ним обратилась заместитель руководителя областного управления культуры Роза Толемысова.

Важной частью фестиваля стало вручение ведомственных наград и благодарственных писем. За вклад в реализацию государственной языковой политики и сохранение межнационального единства почётной грамотой Министерства образования и науки РК награждены руководитель отдела культуры и развития языков Глубоковского района Мейрамгали Дарменкулов, главный специалист отдела культуры и развития языков Уланского района Сауле Жуматаева, учитель русского языка и литературы средней школы № 5 Риддера Ирина Варова.

Руководителю отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района Назипе Ахметовой, а также заведующей сектором развития языков отдела культуры и развития языков Усть-Каменогорска Толкын Берикбековой вручили благодарственные письма.

Почётной грамотой заместителя акима ВКО Шакарыма Буктугутова награждены заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова, главный специалист отдела культуры и развития языков Курчумского района Гульжан Абдукаримова, специалист Дома культуры Шемонаихинского района Екатерина Бейсембаева.

Руководитель отдела культуры и развития языков Шемонаихинского района Айнаш Ожекенова, заместитель директора ВК лингвистического центра Ырысты Райханкызы, директор Курчумского районного филиала Палаты предпринимателей ВКО Надежда Потанина, учитель казахского языка и литературы средней школы № 11 Алтая Мереке Мукатаева были удостоены почётной грамоты Управления культуры ВКО.

– Уважительное отношение к языкам, развитие многовековых традиций и национальных культур всех этносов, проживающих в Казахстане, содействуют укреплению политической стабильности, межнациональному и межконфессиональному согласию. Подтверждением тому является наш регион, где в мире и согласии проживают представители разных национальностей и народностей, – подчеркнула в своей речи Жанна Аскарова.

Также для гостей фестиваля были подготовлены красочные фото- и этновыставки, а ещё концертная программа от культурно-досугового центра «Горняк».

Гульжан Естаева

Фото Управления культуры ВКО

Район Алтай