Сохрани будущее

В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке стартовала традиционная весенняя акция «Марш парков 2023», призванная привлечь внимание жителей региона и всего Казахстана к важным вопросам сохранения природного биоразнообразия.

Школьникам области предлагают принять участие в творческих конкурсах, посвящённых экологическим проблемам и способам их решения.

Самый большой национальный парк Казахстана, имеющий статус биосферного резервата ЮНЕСКО, объявил о начале ежегодной международной природоохранной акции «Марш парков 2023».

– К участию в акции мы приглашаем детей и подростков в возрасте от семи до 18 лет, – рассказали в пресс-службе Катон-Карагайского природного парка. – Школьникам предлагается проявить свои творческие способности в нескольких конкурсах на тему природы. Акция проходит уже не первый год и давно полюбилась детям. Потому что в понятном каждому ребёнку формате творчества мы привлекаем ребят к изучению природы родного края, формируем у них ответственное отношение к природе и активную жизненную позицию. Кроме того, на наш взгляд, такие мероприятия положительно влияют на развитие чувства прекрасного у подрастающего поколения.

Акция в этом году проходит под лозунгом «Природой дорожи, будущее сохрани!». В конкурсную программу включили пять этапов: международный художественный конкурс «Мои экопривычки», конкурсы на изготовление скворечника «Птичкин дом» и макета «Птицы Катон-Карагайского ГНПП», экспозиция «Бабочки Катон-Карагайского ГНПП» и конкурс рисунков «Животные Катон-Карагайского ГНПП».

– Участники конкурса «Мои экопривычки» должны представить работы, на которых они изобразят свои ежедневные экопривычки, – пояснили организаторы. – Это образ поведения, нацеленный на уменьшение вредных отходов и заботу о природе, помогающий не только беречь окружающую среду, но и экономить свои средства. Например, заменять одноразовые вещи многоразовыми (шоперы вместо пакетов), выключать свет, когда выходишь из комнаты, отказываться от одноразовой посуды, заниматься посадкой деревьев и озеленением, вести раздельный сбор мусора и многое другое. Рисунки могут быть выполнены в различной технике и любыми материалами (акварель, гуашь, карандаш и т. д). На конкурс «Птичкин дом» принимаются скворечники, изготовленные своими руками. Для экспозиции бабочек необходимо сделать бабочку из бросового материала: вторсырья, бытовых мелочей, предложив «лайфхаки» по нестандартному использованию в быту разных предметов.

Приём работ проходит с 22 марта по 28 апреля по адресу: ВКО, село Катон-Карагай, улица Жампейсова, 16А, отдел экологического просвещения и туризма. Участников, занявших призовые места, наградят благодарственными письмами, грамотами и ценными подарками. Церемония награждения состоится, ориентировочно, в конце мая. Список победителей опубликуют на сайте Катон-Карагайского национального парка www.br.katonkaragai.kz и на страницах в социальных сетях instagram, facebook.

Лилия Дроздова