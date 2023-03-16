Скоро в поле!

В этом году в Казахстане планируется увеличить посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур, а также подсолнечника, сахарной свеклы. В целом, посевная площадь по республике составит свыше 23 миллионов гектаров.

На площадке в Службе центральных коммуникаций вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек рассказал, как ведётся подготовка к весенне-полевым работам.

По его словам, в этом году общая посевная площадь составит 23,4 млн га, что на 68,6 тыс. га больше показателя 2022 года. Планируется увеличить посевные площади зерновых и зернобобовых культур на 117 тыс. га, кормовых – на 36,5 тыс. га и сахарной свеклы – на 6,7 тыс. га.

– В связи с изменением рыночных условий прогнозируется незначительное сокращение площадей под некоторые масличные культуры, такие как сафлор, соя и горчица, – сообщил Абулхаир Тамабек. – Также планируется увеличить площадь под социально значимые культуры, такие как подсолнечник – на 30,8 тыс. га, по овощам, бахчевым и картофелю – на 11,1 тыс. га. Что касается влагоёмких культур, то, по сравнению с прошлым годом, в этом году ожидается сокращение площади хлопка на 14,8 тыс. га, и она составит 111,4 тыс. га.

Наблюдается увеличение рисовых полей на 7,6 тыс. га по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что планируемые площади под зерно, картофель позволяют в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка.

Для проведения посевной кампании в стране есть около 450 тыс. единиц спецтехники, в том числе 149,8 тыс. тракторов, 76 тыс. сеялок, 219 тыс. почвообрабатывающих машин. Для качественного проведения весенне-полевых работ в оптимальные сроки сельскохозяйственные товаропроизводители обеспечиваются необходимыми ресурсами.

– Наличие в республике более 4,9 тыс. единиц современных посевных комплексов, выполняющих одновременно несколько технологических операций, позволяет осуществлять посев 70 процентов площадей зерновых культур с точным соблюдением агротехнологий, – пояснил вице-министр. – Готовность этой техники составляет порядка 95 процентов, до начала массовых посевных работ она будет готова на 100 процентов.

Также регионам на весенне-полевые работы выделено 413 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Это на 13 тысяч тонн больше уровня прошлого года.

По словам вице-министра сельского хозяйства РК Абулхаира Тамабека, совместно с Министерством энергетики утверждены график закрепления областей за нефтеперерабатывающими заводами и цена, установленная нефтеперерабатывающими заводами на февраль, – 222 тыс. тенге за тонну, или 184 тенге за литр.

Александра Исаева