Скандинавской походкой по Усть-Каменогорску

Замечали во время прогулок людей, идущих куда-то с двумя палками в руках, очень похожими на лыжные? Это «нордики». Они занимаются скандинавской ходьбой. Кстати, освоить правильную технику ходьбы может каждый. В областном центре действует Школа скандинавской ходьбы «Евразия».

Об особенностях скандинавской ходьбы, лучших локациях для проведения тренировок в Усть-Каменогорске и проекте «Спорт во дворе» рассказала инструктор Школы скандинавской ходьбы «Евразия» Ольга Кириченко.

– Как Вы стали инструктором по скандинавской ходьбе?

– После выхода на пенсию передо мной встал вопрос: «Чем же теперь заниматься?!». Мне нравится активный образ жизни. Люблю выезжать на природу, ходить по горам, бродить по лесу. Не сидеть же на диване!

Однажды в социальных сетях я увидела группу инструктора Школы скандинавской ходьбы «Евразия» в Усть-Каменогорске Ольги Щепетильниковой. Так я впервые узнала о скандинавской ходьбе. Как позже выяснилось, Ольга является одним из первых инструкторов по скандинавской ходьбе в нашем городе. Она внесла большой вклад в популяризацию этого движения в Восточно-Казахстанской области.

В марте 2019 года прошла обучение правильной технике скандинавской ходьбы у Ольги Щепетильниковой и начала заниматься. В сентябре 2020 года прошла ещё одно обучение у Максима Прощенко, и на этот раз получила сертификат инструктора. Именно Максим привёз скандинавскую ходьбу в Казахстан, в частности в Усть-Каменогорск, и в январе 2015 года основал Школу скандинавской ходьбы «Евразия» в Алматы.

– Занимаетесь ежедневно? Какое расстояние за один день можете пройти?

– Занимаюсь три-четыре раза в неделю не менее одного часа. Продолжительность тренировки и количество пройденных километров зависит от маршрута, который я выбираю. За одну тренировку могу пройти до десяти километров.

– Для чего нужна скандинавская ходьба? Чем она отличается от обычной?

– Скандинавская ходьба оказывает оздоровительный эффект на весь организм. При таких занятиях задействуются около 90 процентов всех мышц человеческого тела, а при ходьбе – только 70 процентов. При этом тренируются не только нижние конечности (как при ходьбе), но и верхняя половина тела. Очень хорошо скандинавская ходьба тренирует мышцы спины и плечевого пояса.

Опора на палки снижает нагрузку на тазобедренный и коленный суставы, пяточные кости. Помогает при проблемах с опорно-двигательным аппаратом.

Кроме того, скандинавская ходьба тренирует равновесие и координацию движения. Корректирует осанку. Также улучшается работа дыхательной системы благодаря работе рук. Сжигается больше калорий, чем при обычной ходьбе.

– Что нужно знать новичку, который только задумывается о том, чтобы начать заниматься скандинавской ходьбой? Есть ли какие-то противопоказания?

– Прежде всего, новичок должен понимать, что скандинавская ходьба – это не просто прогулка с палками в руках. Существует определённая техника. Чтобы получить максимальную пользу от занятий, нужно её освоить.

Использование правильной техники непременно приведёт к желаемым результатам. Также имеет значение и регулярность занятий.

Как и для любого вида физической нагрузки, для занятий скандинавской ходьбой имеется ряд противопоказаний. Не рекомендуется заниматься при обострении хронических заболеваний, тромбофлебите, при высоком давлении, простуде, после хирургического вмешательства.

Перед началом занятий нужно получить консультацию у лечащего врача.

– В какое время года и при каких погодных условиях можно заниматься?

– Заниматься можно в любое время года при любых комфортных условиях для вас. Не рекомендуется в сильную жару и при морозе ниже 15 градусов. Во время тренировки следует соблюдать питьевой режим.

– Как правильно выбрать спортивные аксессуары?

– Чтобы не ошибиться с выбором, лучше проконсультироваться у специалиста или купить их в специализированном магазине. Самому будет крайне трудно выбрать нужные из множества существующих палок.

Одним из основных отличий палок для скандинавской ходьбы является темляк (полуперчатка), который присоединяется к палке для выполнения правильной техники.

– Как проходят занятия в Школе скандинавской ходьбы «Евразия»?

– Начинаются занятия с обучения правильной технике скандинавской ходьбы. Повторюсь, чтобы получить желаемый результат, этот этап необходим. Инструктор проводит обучение. Затем каждый может заниматься самостоятельно или в группах вместе с единомышленниками. Обучение предполагает два-три занятия для получения основных начальных навыков.

– Насколько популярна скандинавская ходьба в Усть-Каменогорске?

– На мой взгляд она становится популярнее с каждым годом. Во время тренировок всё чаще на улице встречаются ходоки с палками, и уже никто не задаёт вопрос: «А где лыжи забыл?».

– Где лучше всего в областном центре заниматься скандинавской ходьбой?

– Это такой вид физической активности, которым можно заниматься в любом месте и в любое удобное время. Мне нравится ходить по набережным Ульбы и Иртыша. Левобережный парк тоже удобное место для занятий.

– Чаще на улице можно встретить представителей взрослого поколения, занимающихся скандинавской ходьбой. Молодёжь и дети увлекаются этим реже?

– По-моему, представители взрослого поколения в этом вопросе оказываются более «продвинутыми». Они поняли, что скандинавская ходьба им подходит, осознали, какую пользу они получат от этого доступного и бюджетного занятия и теперь активно им занимаются.

Молодёжь ещё не начала воспринимать скандинавскую ходьбу как спорт. К тому же некоторые стесняются ходить с палками, так как считают, что это занятие для бабушек. Тем не менее в городе можно встретить и молодых людей, увлечённых ходьбой.

– Какие мероприятия, связанные со скандинавской ходьбой, проходят в городе?

– До пандемии наша группа «Нордики УК» принимала активное участие в городских спортивных мероприятиях, марафонах и фестивалях. В период пандемии очное участие стало невозможным. Теперь участвуем в различных онлайн-марафонах, которые организуются не только в Казахстане, но и России, Узбекистане.

– Расскажите подробнее о проекте «Спорт во дворе».

– «Спорт во дворе» – это проект, который позволяет заниматься скандинавской ходьбой с сертифицированным инструктором на безвозмездной основе.

Стартовал он 1 ноября. Каждую неделю во вторник, четверг и субботу можно посещать занятия на двух локациях. Это набережная имени Славского (Стрелка, Мемориал славы) и посёлок имени Куленова. На набережной утром тренировки веду я, после обеда – Асима Мушекбаева, а в Куленовке – Анатолий Зырянов и Ирина Проскурина.

Приглашаем всех желающих заняться скандинавской ходьбой. Во время реализации проекта можно присоединиться к группе в любое удобное время.

Гульжан Естаева

Фото из архива Ольги Кириченко