Система 3D Secure: надежный способ защитить ваши вклады

Денежные переводы через интернет совершаются все чаще. Онлайн оплачивается связь, коммунальные платежи, совершаются различные переводы. Каждый раз, указывая платежную информацию, пользователи соответствующих сервисов подвергаются риску мошенничества. Но можно защитить себя, установив на свою банковскую карту систему двухэтапной аутентификации 3D Secure.

Принцип работы 3D Secure

Основная проблема при работе с финансовыми операциями внутри сети заключается в утечке данных. Если система плохо защищена, взломать ее, зная минимальный набор данных о пользователе, не составит труда. Давайте разберемся, что такое 3D Secure и как это работает?

Служба безопасности проверяет данные плательщика двумя способами. Первый — стандартная проверка платежных реквизитов. Второй — дополнительная проверка, например, код доступа, отправляемый на номер телефона. Такой подход сводит к минимуму риски несанкционированного доступа. Вы можете быть уверены в безопасности своих платежей и защите данных при оплате через надежный сервис Freedom Pay.

Преимущества 3D Secure

Преимуществ в системе защиты 3D Secure немало:

простой интуитивно понятный интерфейс;

высокая степень защиты;

удобство использования;

перенос ответственности за адекватность платежа на банк-эмитент.

Система защиты устанавливается в банке при оформлении карты или по запросу пользователя. В настоящее время существует несколько версий службы безопасности, подробнее о которых вы можете узнать у менеджеров в отделении.

К примеру, 3D Secure 2.0 можно встроить в интерфейс приложения. Данная версия поддерживает работу с мобильными программами и позволяет провести систему аутентификации без участия пользователя (пароль с телефона автоматически считывается и вставляется в соответствующее поле).

Система защищает тысячи платежей каждый день. Но не стоит забывать, что на 100% обезопасить платежную информацию невозможно. Поэтому соблюдайте бдительность и не передавайте персональные данные третьим лицам. А еще пользуйтесь проверенными сервисами электронных платежей, такими как Freedom Pay. Это позволит избежать многих проблем.

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