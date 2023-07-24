Что нужно знать для идеального автопутешествия за границей

Когда приходит время для автопутешествия за границу, подготовка становится неотъемлемой частью планирования. Кроме бронирования гостиницы и составления маршрута, необходимо знать, какие документы потребуются для легального вождения автомобиля в другой стране. Один из таких документов — Международное водительское удостоверение (МВУ).

Что такое международное водительское удостоверение

Международное водительское удостоверение (МВУ) — это документ, выдаваемый водителям в качестве международного подтверждения водительских прав. Оно предоставляет возможность водить автомобиль на территории других стран, дополняя национальное водительское удостоверение. МВУ не является самостоятельным документом, а служит переводом информации из национального водительского удостоверения на нескольких языках, понятных в большинстве стран мира.

Как получить Международные водительские права

Получить международное водительское удостоверение вы можете у официального представительства International Drivers Association в Казахстане https://i-d-a.kz/. Для получения МВУ важно иметь на руках свое действующее национальное водительское удостоверение. Оно является основным документом, подтверждающим ваш статус водителя. Без национального водительского удостоверения получение МВУ невозможно. Также необходимо предоставить ваш паспорт, фото паспортного типа и подпись.

После предоставления всех необходимых документов и оплаты, ваша заявка будет обработана. В течении 1 часа документ будет готов. Вам выдадут МВУ, который будет иметь международное признание и будет действителен на протяжении 3-х лет, но не более срока действия ваших национальных водительских прав. Важно отметить, что Международное водительское удостоверение не заменяет ваше национальное водительское удостоверение. Оба документа должны быть с вами при вождении автомобиля за границей.

Автопутешествия за границей могут быть увлекательными и захватывающими, но важно помнить о правилах и требованиях, которые сопровождают вождение в других странах. Получение Международного водительского удостоверения — один из важных шагов в подготовке к безопасному и легальному автопутешествию за границей.