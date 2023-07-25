Технологии Axiom Holographics: как голограммы изменят нашу жизнь?

До летних Олимпийских игр 2032 года, которые пройдут в Австралии, остаётся девять лет. Но уже сейчас идут разговоры о том, как современные технологии повлияют на подобные спортивные события. И в этой связи выделяется компания Axiom Holographics.

Так чем же занимается австралийская фирма и какие сюрпризы она готовит для зрителей и самих спортсменов? Обо всём по порядку.

Что за компания

Axiom Holographics — один из мировых лидеров на рынке голограмм. Продукция компании известна в десятках стран. Благодаря собственным уникальным разработкам она сумела удивить сотни тысяч людей.

К примеру, осенью прошлого года AH представила проект New Hologram Zoo — голографический зоопарк, которому не существует аналогов. И уже сейчас AH тесно сотрудничает с организаторами летней Олимпиады-2032.

Axiom Holographics на протяжении почти двух десятилетий занимается созданием устройств для демонстрации и просмотра голографических изображений. Она известна не только в Австралии, но и по всему миру. Специалисты компании разрабатывают уникальные девайсы, которые позволяют окунуться в мир дополненной реальности. Их проекты затрагивают самые разные сферы, начиная от виртуального туризма и заканчивая обучением или инженерным городским планированием. Сейчас вы ещё можете скачать Фонбет КЗ на Андроид и смотреть спортивные события в прямом эфире, но немного погодя Axiom Holographics навсегда изменит эти трансляции.

Уже сейчас сотрудники компании ведут переговоры с представителями Олимпийского комитета и австралийскими властями. Они предлагают создать уникальные голограммы, которые помогут каждому фанату очутиться в гуще событий, даже если он находится в другой стране.

Ребята из Axiom Holographics уверены, что им удастся создать трёхмерные копии олимпийских арен и даже самих спортсменов. А уже сейчас они предлагают во всех деталях рассмотреть виртуальные копии медалей, которые будут вручаться победителям и призёрам.

Чего ждать в будущем

Со временем в компании Axiom Holographics планируют воссоздать голографические копии современных спортсменов и звёзд прошлого. В теории это позволит насладиться виртуальным противостоянием Джордана и Леброна или Тайсона и Усика.

Также представители австралийской фирмы уверяют, что навсегда изменят подход к тренировкам. Ведь созданная при помощи их девайсов дополненная реальность позволит заниматься любимым спортом не в надоевшем скучном зале, а на лучших аренах мира в окружении величайших спортсменов.