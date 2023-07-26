Стала известна ориентировочная дата боя Макгрегора против Чендлера

Есть ли у ирландской суперзвезды хоть какие-то шансы?

Макгрегор в очередной раз вернётся в октагон в декабре этого года и встретится с Майклом Чендлером. Бой подведёт итог 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором бойцы возглавляют команды. В ближайшее время букмекерские конторы начнут принимать ставки на этот бой. Узнать котировки и разобраться со скачиванием мобильного букмекерского приложения можно на сайте Legalbet.kz. Мы же разберём шансы бойцов.

Откуда информация о бое?

Поединок анонсировал сам Макгрегор. В одной из социальных сетей он написал, что будет пытать Чендлера до третьего раунда в декабре. Да, Конор любит пускать пыль в глаза и умеет быть на слуху за счёт громких заявлений. Но когда в его сообщениях появляется конкретика, это значит, что вскоре стоит ждать официальное объявление.

В конце года в Лас-Вегасе пройдёт последний номерной турнир этого года — UFC 296. Он запланирован на 16 декабря, и с большой долей вероятности бой Конора и Майкла будет главным или как минимум со-главным событием.

Возможно, это последний бой Макгрегора в ММА, поэтому глава промоушена Дана Уайт постарается выжать максимум из поединка и будет раскручивать его всеми возможными способами. Да и сами бойцы от души подливают масла в огонь, открыто конфликтуя на реалити-шоу. Публика точно будет с нетерпением ожидать их встречу в октагоне.

Шансы Макгрегора

С момента проигрыша Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018-го Макгрегор провёл всего 3 боя — победил заслуженного ветерана Дональда Серроне и дважды проиграл Дастину Порье. Причём в последнем бою Конор сломал ногу, из-за чего 2 года не выходил в октагон.

Судить о текущей форме ирландца сложно. Он постоянно выкладывает видео с тренировок, утверждая, что полностью оправился от травмы и находится в отличной форме. Но отсутствие соревновательной практики никому не идёт на пользу.

Судя по видео, Конор набрал около 15 кг массы. Проводить изнурительные весосгонки, чтобы попасть в лимит лёгкого веса, он вряд ли захочет. Поэтому бой пройдёт в промежуточной или полусредней весовой категории. Это на руку Макгрегору — его коронный левый будет ещё мощнее.

Чендлер не такой разносторонний и техничный боец, как Порье (именно ему он проиграл свой последний бой), что тоже на руку Конору. Если ирландец подойдёт к бою в хорошей форме, то точно получит свой шанс — защита от ударов у Майкла не очень и такому искусному ударнику, как Макгрегор, подобрать удачный момент для атаки не составит труда.

Шансы Чендлера

Пусть вас не вводят в заблуждение 3 проигрыша в 4 последних боях. Майкл проигрывал топам дивизиона и никогда не смотрелся андердогом. Его главные недостатки — безрассудный стиль ведения боя и «малый бензобак». У Чендлера часто возникают проблемы с выносливостью в поздних раундах, что неудивительно при такой мышечной массе.

Бьёт он не очень красиво, но сильно. А в борьбе точно превосходит Конора. В идеале ему нужно переводить ирландца на канвас и планомерно изматывать в партере. Но Чендлер больше любит стойку, что может стать проблемой, так как даже «поржавевший» Конор превосходит его в ударке.

На сегодня Майкл выглядит предпочтительнее, но именно он самый удобный соперник для Макгрегора. По сути, для ирландца это момент истины — проигрыш Чендлеру будет означать, что Конор уже не в состоянии выступать в ММА на топовом уровне.