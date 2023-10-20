Внимание, вакансия!

ТОО «Шығыс ақпарат» объявляет конкурс на занятие вакантной должности: «Фотокорреспондент»

Требования:

— образование в сфере фотографии, киновидеосъёмки и смежных профессий, либо опыт в фотовидеосъёмке;

— навыки выставления света, выбора ракурса, умение делать портретные снимки, динамические снимки в движении, понимание сюжета, определение кадра в меняющейся обстановке, обработка фотографии, работа с объективом и диафрагмой в зависимости от условий съёмок, все навыки фотодизайна.

Ответственность и обязанности:

— съёмка фото и видео с места события;

— статичная съёмка;

— съёмка в движении;

— обработка фото с помощью программного обеспечения;

— постановочная съёмка;

— фоторепортажи, создание фотогалерей;

— работа по съёмке в паре с репортёром;

— проведение фотосессий.

Оплата труда: при собеседовании (не ниже 280 000 ₸)

Форма трудоустройства:

— договор в соответствии с Трудовым Кодексом (штатный работник);

— договор возмездного оказания услуг (вне штата).

Для участия в конкурсе представить:

— резюме с описанием опыта работы, навыков, в том числе работы в отдельных проектах; сайт или телефон места работы;

— портфолио созданных фотографий в электронном виде: 3 – портретные, 3 – в движении, 3 – в помещении, 3 – на открытом пространстве, природе, улицах населённого пункта;

— рекомендации с прежних мест работы и проектов (будет плюсом);

— документ об образовании;

— документ, удостоверяющий личность (копия).

Указанные документы направлять на электронный адрес: otdelkadr@mail.kz

Ваше электронное сообщение будет считаться заявкой на конкурс.

Срок приёма документов: с 23.10.2023 г. по 05.11.2023 г.