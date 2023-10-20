Внимание, вакансия!
ТОО «Шығыс ақпарат» объявляет конкурс на занятие вакантной должности: «Фотокорреспондент»
Требования:
— образование в сфере фотографии, киновидеосъёмки и смежных профессий, либо опыт в фотовидеосъёмке;
— навыки выставления света, выбора ракурса, умение делать портретные снимки, динамические снимки в движении, понимание сюжета, определение кадра в меняющейся обстановке, обработка фотографии, работа с объективом и диафрагмой в зависимости от условий съёмок, все навыки фотодизайна.
Ответственность и обязанности:
— съёмка фото и видео с места события;
— статичная съёмка;
— съёмка в движении;
— обработка фото с помощью программного обеспечения;
— постановочная съёмка;
— фоторепортажи, создание фотогалерей;
— работа по съёмке в паре с репортёром;
— проведение фотосессий.
Оплата труда: при собеседовании (не ниже 280 000 ₸)
Форма трудоустройства:
— договор в соответствии с Трудовым Кодексом (штатный работник);
— договор возмездного оказания услуг (вне штата).
Для участия в конкурсе представить:
— резюме с описанием опыта работы, навыков, в том числе работы в отдельных проектах; сайт или телефон места работы;
— портфолио созданных фотографий в электронном виде: 3 – портретные, 3 – в движении, 3 – в помещении, 3 – на открытом пространстве, природе, улицах населённого пункта;
— рекомендации с прежних мест работы и проектов (будет плюсом);
— документ об образовании;
— документ, удостоверяющий личность (копия).
Указанные документы направлять на электронный адрес: otdelkadr@mail.kz
Ваше электронное сообщение будет считаться заявкой на конкурс.
Срок приёма документов: с 23.10.2023 г. по 05.11.2023 г.