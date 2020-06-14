Штрафстоянки для бурёнок

19 площадок для бродячего скота организовано в Глубоковском районе.

Гуляющий в неположенных для выпаса местах скот отгоняют на специальные штрафстоянки и возвращают его хозяевам только после уплаты штрафа.

С начала этого года в районе зарегистрировано пять фактов пропажи животных с вольного выпаса, из них три случая произошли в Ушановском сельском округе.

– Именно в весенне-летний период активизируются скотокрады, – поясняет заместитель начальника районного ОП подполковник полиции Д. Кунанбаев. – Причина банальная, владельцы животных оставляют их без присмотра, зачастую не понимая, что сохранность имущества напрямую зависит от них самих. Только за пять месяцев этого года сотрудниками местной полицейской службы выявлено 89 нарушений правил выпаса сельскохозяйственных животных. Нерадивые хозяева привлечены к административной ответственности.

Для решения этого вопроса руководство района поручило организовать площадки для содержания «беспризорников», там они находятся до установления их владельца.

– Ежедневно сюда привозят животных, не имеющих бирок и тавро. Затем полицейские принимают меры к розыску владельцев для предъявления административных взысканий. Найденный скот передается законным владельцам после предъявления ими соответствующих документов, – отметил Д. Кунанбаев.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район