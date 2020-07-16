Штраф за нарушение

Мониторинговыми группами составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, на территории региона по-прежнему действуют мониторинговые группы, задачей которых является проверка мест массового скопления людей на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Так, с 18 мая по 13 июля рейдами охвачено 4568 объектов. На 700 из них выявлено 997 нарушений, в том числе 358 – санитарно-дезинфекционного режима (отсутствие санитайзеров, дезсредств, дезковриков), 406 – масочного режима и отсутствия средств индивидуальной защиты, 109 – социальной дистанции между посетителями, 45 – хранения пищевой продукции в неупакованном виде, 70 – требования по проведению термометрии. Также в девяти случаях учреждения продолжали осуществлять свою деятельность, игнорируя запрет.

– По выявленным фактам нарушения постановления главного государственного санитарного врача ВКО составлено 19 протоколов об административных правонарушениях: Глубоковский район – три, Жарминский район – три,

Зайсанский район – три, Риддер – три, Семей – три, Курчумский район – два, Усть-Каменогорск – два, – сообщили в пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.

В суд передано 16 протоколов, из них рассмотрено шесть, в каждом случае наложен штраф на физическое лицо в размере 5 МРП (13890 тенге). Материалы по трем составленным протоколам находятся в работе.

Ания Есмухамет