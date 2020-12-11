Опасные забавы 

Опасные для зимнего активного отдыха места выявили спасатели Восточно-Казахстанской области.

Специалисты посетили популярные среди жителей областного центра точки зимнего катания. Выяснилось, что многие из них далеко не безопасны. Так, только в Усть-Каменогорске таких участков два. В районе Согры, на девятом километре, ребята катаются с высокой горы, которая находится рядом с автодорогой. Аналогичная ситуация и у перевала Чечек.

Чтобы наглядно продемонстрировать опасность подобных забав, спасатели прокатились на стьюбе и показали, как легко можно получить серьёзную травму и стать участником дорожно-транспортного происшествия.

– Для катания население выбирает опасные участки, а не специально оборудованные горки, – отметили спасатели. – Дети находятся без присмотра родителей и не знают мер безопасности: перегружают стьюбы, садятся по два-три человека, зачастую цепляют их за автотранспорт и становятся жертвами ДТП.

Специалисты провели с детворой разъяснительную беседу, раздали памятки по соблюдению правил безопасности, а также дали рекомендации родителям.

Фото пресс-службы ДЧС ВКО