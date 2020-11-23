Коллективное несознательное

В минувшие выходные в областном центре члены мониторинговой группы в очередной раз обнаружили заведение, которое работало в субботу, несмотря на ограничительные меры, озвученные в Постановлении главного санитарного врача региона.

Жители Восточного Казахстана нередко жалуются и предъявляют претензии к работе мониторинговых групп. Однако становится очевидным, что сами предприниматели безответственно относятся к санитарно-эпидемиологическим нормам и, главное, к безопасности граждан. Впрочем, как показал рейд «Шыгыс – адалдык аланы», горожане и сами не стремятся позаботиться о своём здоровье и безопасности своих близких. Об этом говорит тот факт, что на момент появления членов мониторинговой группы в заведении Red bulls посадка была практически полной. Ни о какой дистанции, естественно, не могло быть и речи. За закрытыми дверями веселье шло полным ходом. Были нарушены сразу два пункта постановления санврача – запрет на работу в выходные и после 22.00. А гости искренне недоумевали, что плохого они сделали.

Вопрос тут не только в соблюдении законодательства и санитарных норм, но и в моральном аспекте. То равнодушие, с которым бизнесмены относятся к здоровью своих соотечественников, тот несознательный подход к деятельности говорит о том, что проблема в головах у людей. Сейчас в тяжёлой ситуации, когда вспышки коронавирусной инфекции до сих пор фиксируются, люди должны в первую очередь сами задуматься о том, что они могут сделать, чтобы не допустить распространения болезни. А ведь сделать надо совсем немного: носить маски, соблюдать дистанцию, не посещать и уж тем более – не устраивать массовые собрания людей. И это будет колоссальная помощь медикам, полицейским и работникам санитарно-эпидемиологической службы, которые 24/7 стоят на передовой борьбы с COVID-19.