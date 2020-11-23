На страже здоровья людей

Мониторинговые группы ВКО с целью сохранения здоровья граждан и создания безопасных зон продолжают рейдовые мероприятия по выявлению нарушений ограничительных мер.

Основной задачей групп является разъяснительная работа, обеспечение контроля соблюдения субъектами действующих карантинных и ограничительных правил.

В условиях роста заболевших коронавирусной инфекцией, когда регион находится в «красной зоне», некоторые граждане позволяют себе развлекаться в большой компании, не думая о последствиях.

Так, по информации проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы», в ночь с 22 на 23 ноября проведены рейды в городах Усть-Каменогорск и Семей.

В ходе мониторинговых мероприятий были зафиксированы факты нарушения режима ограничения, установленного главным санитарным врачом области, со стороны ночного клуба «Red Bulls» (арендатор Джафаров Р. К.), бани «Солнечная» в Усть-Каменогорске, комплекса «Печки-лавочки» (ИП «Паязитов П. Г.») в Семее.

На момент посещения мониторинговой группой в ночном клубе находились более 70 человек, а в банях – накрытые столы и подготовленные сауны и десятки посетителей.

В настоящее время по данным фактам правоохранительными органами оформляются соответствующие материалы для последующего их направления в органы санитарно-эпидемиологического контроля, где будет решаться вопрос об установленной законом административной ответственности.