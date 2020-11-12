Запрет на банкет

В Семее продолжаются рейды по объектам общественного питания.

Мобильные группы, в состав которых вошли представители отдела предпринимательства, акимата, ККБТУ и УП, проверяют рестораны на соблюдение в них ограничительных мер. Напомним, согласно постановлению и.о. главного государственного санитарного врача ВКО, наложен запрет на проведение массовых мероприятий, тоев и катымов. В ходе рейда выяснилось, что большинство заведений соблюдают установленный режим.

– Мы проверяем, не проводят ли в заведениях общепита тои и другие массовые мероприятия, – поясняет главный специалист ККБТУ Айшуак Магжанулы. – Также, соблюдается ли дезинфекционный режим и социальное дистанцирование. Согласно постановлению сотрудники предприятий общепита должны работать в перчатках и масках. У входа обязательно наличие дезинфекционных ковриков, расстояние между столами должно составлять не менее двух метров.

В случае выявления нарушений, владелец заведения будет привлечён к административной ответственности. Рейдовые мероприятия продолжаются.

Флора Левина

Семей